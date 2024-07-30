    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 21

    2 м/с, сев

    755мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd86.56eur94.14

    Новый оборонный консорциум появился в Финляндии

    3539
    14 комментариев

    В Финляндии создали новый консорциум оборонной промышленности Summa Defense. Структура объединит в себе малые и средние финские оборонно-промышленные предприятия, сообщает 30 июля издание Sttinfo.

    В первую очередь консорциум создан для развития оборонной отрасли страны. Благодаря новым каналам финансирования, которые появятся у некрупных промышленных предприятий, Финляндия сможет увеличить оборот производимой продукции и занять свое место на международном рынке.

    «В ЕС существует огромная потребность в оборонной промышленности в развитии, внедрении инноваций и ускорении своей деятельности», — сказал генеральный директор Summa Defense Юсси Холопайнен.

    Кроме того, новый консорциум планирует объединить весь оборонный опыт Финляндии для развития новых технологий. К тому же, как пишет Sttinfo, создание структуры позволит улучшить партнерские отношения с странами — членами НАТО, ЕС и США.

    Ранее «Фонтанка» рассказала, как Финляндия проводила военные учения на границе с Россией. Была задействована авиация, а также 1700 человек и 300 единиц техники.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Финляндия
    ЛАЙК10
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 14

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close