Новый оборонный консорциум появился в Финляндии

В Финляндии создали новый консорциум оборонной промышленности Summa Defense. Структура объединит в себе малые и средние финские оборонно-промышленные предприятия, сообщает 30 июля издание Sttinfo.



В первую очередь консорциум создан для развития оборонной отрасли страны. Благодаря новым каналам финансирования, которые появятся у некрупных промышленных предприятий, Финляндия сможет увеличить оборот производимой продукции и занять свое место на международном рынке.

«В ЕС существует огромная потребность в оборонной промышленности в развитии, внедрении инноваций и ускорении своей деятельности», — сказал генеральный директор Summa Defense Юсси Холопайнен.