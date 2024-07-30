Новый оборонный консорциум появился в Финляндии

В Финляндии создали новый консорциум оборонной промышленности Summa Defense. Структура объединит в себе малые и средние финские оборонно-промышленные предприятия, сообщает
В первую очередь консорциум создан для развития оборонной отрасли страны. Благодаря новым каналам финансирования, которые появятся у некрупных промышленных предприятий, Финляндия сможет увеличить оборот производимой продукции и занять свое место на международном рынке.
«В ЕС существует огромная потребность в оборонной промышленности в развитии, внедрении инноваций и ускорении своей деятельности», — сказал генеральный директор Summa Defense Юсси Холопайнен.
Кроме того, новый консорциум планирует объединить весь оборонный опыт Финляндии для развития новых технологий. К тому же, как пишет Sttinfo, создание структуры позволит улучшить партнерские отношения с странами — членами НАТО, ЕС и США.
Ранее «Фонтанка» рассказала, как Финляндия проводила военные учения на границе с Россией. Была задействована авиация, а также 1700 человек и 300 единиц техники.