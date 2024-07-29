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    Государственный долг США достиг новой рекордной отметки

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    Государственный долг США достиг рекордной отметки в 35 триллионов долларов — это стало известно 29 июля из диаграммы американского министерства финансов, показывающей динамику госдолга.

    Линия роста внешнего долга, согласно приведенному графику, впервые достигла отметки в $ 35 триллионов.

    В начале 2024 года года объем задолженности федерального правительства перед кредиторами также назывался рекордным, но тогда он составлял 34 триллиона долларов. Рост госдолга был одной из главных претензий к экономической политике администрации Байдена.

    В январе 2024 года министр финансов Джанет Йеллен назвала размер госдолга «пугающим», а в конце июня в Международном валютном фонде (МВФ) заявили, что госдолг США угрожает мировой экономике.

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