МИД РФ обвинил дипломата Чехии в попытке контрабанды сильнодействующих веществ

Временный поверенный в делах Чешской Республики в России Ян Ондржейк был вызван 29 июля в Министерство иностранных дел РФ, где ему был выражен «решительный протест». Об этом сообщает сайт дипломатического ведомства.

Дипломата обвинили в «грубом нарушении российского законодательства», а именно в попытке контрабанды сильнодействующих веществ.

Чешской стороне предложили отказаться от иммунитета от уголовной юрисдикции России в отношении Ондржейка в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года, чтобы того можно было бы привлечь к уголовной ответственности.