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    МИД РФ обвинил дипломата Чехии в попытке контрабанды сильнодействующих веществ

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    Временный поверенный в делах Чешской Республики в России Ян Ондржейк был вызван 29 июля в Министерство иностранных дел РФ, где ему был выражен «решительный протест». Об этом сообщает сайт дипломатического ведомства.

    Дипломата обвинили в «грубом нарушении российского законодательства», а именно в попытке контрабанды сильнодействующих веществ.

    Чешской стороне предложили отказаться от иммунитета от уголовной юрисдикции России в отношении Ондржейка в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года, чтобы того можно было бы привлечь к уголовной ответственности.

    В противном случае Ондржейк должен будет уехать из России.

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