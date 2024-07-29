Хинштейн попросит Генпрокуратуру и ФСИН проверить печально известное СИЗО-1 в Ростове. Там осужденный на пожизненное установил виниры

Глава Комитета по информационной политике Александр Хинштейн попросит Генпрокуратуру и ФСИН проверить печально известное СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. По его словам, один из членов банды Цапка по прозвищу Вова «Беспредел», осужденный на пожизненное заключение, прямо в изоляторе установил себе виниры за 800 тысяч рублей.
«Напомню, Владимир Алексеев признан виновным в убийстве 18 человек, также ему приписывают почти 200 изнасилований. Сейчас решается вопрос об этапировании Алексеева в колонию «Чёрный дельфин» для отбывания пожизненно заключения, — написал Хиштейн у себя в телеграм-канале.
Виновным в убийстве 18 человек Вову «Беспредела» признали в 2013 году. Его приговорили к пожизненному заключению. В свое время он состоял в банде Цапка, которая промышляла рэкетом и грабежами в Краснодарском крае в 90-х и нулевых годах.
В 2018 году Генпрокуратура изучала вопрос о том, каким образом в колонии, где находился другой член банды Цапков оказывались дорогие продукты. Вячеславу Цеповязу, осужденному на 20 лет, ежемесячно привозили продукты на сумму до 60 тысяч рублей.
Ранее «Фонтанка» уже рассказывала о СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Именно там 16 июня 2024 года заключенные взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. Преступникам удалось выбить оконную решетку в камере и попасть в дежурную часть. Сроки им дали за планы взорвать Верховный суд КЧР.