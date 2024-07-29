Хинштейн попросит Генпрокуратуру и ФСИН проверить печально известное СИЗО-1 в Ростове. Там осужденный на пожизненное установил виниры

Глава Комитета по информационной политике Александр Хинштейн попросит Генпрокуратуру и ФСИН проверить печально известное СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. По его словам, один из членов банды Цапка по прозвищу Вова «Беспредел», осужденный на пожизненное заключение, прямо в изоляторе установил себе виниры за 800 тысяч рублей.



«Напомню, Владимир Алексеев признан виновным в убийстве 18 человек, также ему приписывают почти 200 изнасилований. Сейчас решается вопрос об этапировании Алексеева в колонию «Чёрный дельфин» для отбывания пожизненно заключения, — написал Хиштейн у себя в телеграм-канале.