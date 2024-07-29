Патрушев заявил о создании Морской коллегии РФ

Президент России Владимир Путин принял решение создать Морскую коллегию РФ. Об этом 29 июля сообщил его помощник Николай Патрушев, пишет ТАСС.

По словам Патрушева, Морская коллегия позволит лучше обеспечивать безопасность России в Мировом океане. Кроме того, структура повысит координацию деятельности государственных органов по морской политике. В коллегии планируют создать несколько советов: по защите национальных интересов РФ за полярным кругом, по стратегическому развитию ВМФ, по развитию и обеспечению морской деятельности России.

На сегодняшний день состав коллегии и положение новой структуры неизвестны. Сначала эти вопросы пройдут этап разработки, а затем будут утверждены Путиным.