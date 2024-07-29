Politico: страны НАТО могут отказаться от поддержки Украины, если президентом США станет Трамп

Некоторые страны НАТО могут перестать поддерживать Украину, если президентом США станет Дональд Трамп, пишет 29 июля американское издание Politico. Члены альянса могут оказаться перед сложным выбором по нескольким причинам.
Так, Трамп и его предполагаемый советник по национальной безопасности Элбридж Колби считают Китай, а не Россию главной угрозой безопасности Штатов. И ресурсы, которые отправляются на помощь Украине, по их мнению, лучше направить на защиту Тайваня и противостоянию КНР.
Кроме того, сенатор от Огайо Дж. Д. Вэнс, которого недавно Трамп назначил своим напарником, заявлял, что ему безразлична ситуация, которая происходит на Украине. «Выбрав Вэнса своим напарником, Трамп ясно дал понять американским избирателям в ноябре о совершенно ясном выборе внешней политики», — приводит слова директора Института международных исследований и бывшего посла в России Майкла Макфола издание The Guardian.
Как пишет Politico, Трамп может наказать страны-члены НАТО, которые поддержат политику президента Украины Владимира Зеленского. В материале издания говорится, что кандидат в президенты США «может даже пресечь инакомыслие, отозвав гарантии обороны США у союзников».
19 июля на съезде Республиканской партии США в Милуоки Трамп заявил, что принимает номинацию конвенции в качестве кандидата на высший государственный пост и согласен баллотироваться на пост президента. Политик пообещал, что в случае победы сможет восстановить мир. Для этого, по его словам, необходимо избавить страну от «провалившегося и некомпетентного руководства» текущей администрации.