Politico: страны НАТО могут отказаться от поддержки Украины, если президентом США станет Трамп

Некоторые страны НАТО могут перестать поддерживать Украину, если президентом США станет Дональд Трамп, пишет 29 июля американское издание Politico. Члены альянса могут оказаться перед сложным выбором по нескольким причинам.

Так, Трамп и его предполагаемый советник по национальной безопасности Элбридж Колби считают Китай, а не Россию главной угрозой безопасности Штатов. И ресурсы, которые отправляются на помощь Украине, по их мнению, лучше направить на защиту Тайваня и противостоянию КНР.

Кроме того, сенатор от Огайо Дж. Д. Вэнс, которого недавно Трамп назначил своим напарником, заявлял, что ему безразлична ситуация, которая происходит на Украине. «Выбрав Вэнса своим напарником, Трамп ясно дал понять американским избирателям в ноябре о совершенно ясном выборе внешней политики», — приводит слова директора Института международных исследований и бывшего посла в России Майкла Макфола издание The Guardian.