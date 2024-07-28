Житель Петербурга провалился в центре города под землю и обварился кипятком

Житель Центрального района Петербурга обварился кипятком во время прогулки с собакой. Об этом «Фонтанке» стало известно 28 июля.



Накануне 51-летний мужчина вышел из своего дома на Шпалерной, чтобы выгулять четвероногого питомца. Исследуя окрестности, они дошли до дома 16 по Фурштатской улице, где петербуржец провалился ногой под землю. Внизу оказался кипяток. Мужчине пришлось обратиться в травмпункт, где у него диагностировали термический ожог правой голени.



Ранее «Фонтанка» сообщала, что второй день под домом Мурузи на Литейном проспекте бьет горячий источник. Подвал архитектурного памятника затоплен, коммунальные службы пока ничего не могут с этим сделать.

