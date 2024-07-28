    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 26

    2 м/с, зап

    758мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd85.57eur93.26

    Житель Петербурга провалился в центре города под землю и обварился кипятком

    3787
    21 комментарий

    Житель Центрального района Петербурга обварился кипятком во время прогулки с собакой. Об этом «Фонтанке» стало известно 28 июля.

    Накануне 51-летний мужчина вышел из своего дома на Шпалерной, чтобы выгулять четвероногого питомца. Исследуя окрестности, они дошли до дома 16 по Фурштатской улице, где петербуржец провалился ногой под землю. Внизу оказался кипяток. Мужчине пришлось обратиться в травмпункт, где у него диагностировали термический ожог правой голени.

    Ранее «Фонтанка» сообщала, что второй день под домом Мурузи на Литейном проспекте бьет горячий источник. Подвал архитектурного памятника затоплен, коммунальные службы пока ничего не могут с этим сделать.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ20
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 21

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    21
    close