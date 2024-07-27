Латвиец с ребёнком переплыл Зилупе и попросил в Псковской области политического убежища

Латвиец Станислав Букайнс с дочерью сбежал из страны, переплыв на сапборде реку Зилупе, чтобы попросить в России убежище. Об этом накануне сообщил журналист Владимир Соловьев, а в ночь на 27 июля официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сделала репост записи в своем официальном канале.



Букайнс утверждает, что в Латвии ему грозит уголовное преследование за поездку в РФ, также в нем видят вербовщика лиц для участия в терактах. Ходатайство о признании семьи Букайнсов беженцами приняла миграционная служба в Пскове, вопрос контролирует ГУ по вопросам миграции МВД России.

