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    Латвиец с ребёнком переплыл Зилупе и попросил в Псковской области политического убежища

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    Латвиец Станислав Букайнс с дочерью сбежал из страны, переплыв на сапборде реку Зилупе, чтобы попросить в России убежище. Об этом накануне сообщил журналист Владимир Соловьев, а в ночь на 27 июля официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сделала репост записи в своем официальном канале.

    Букайнс утверждает, что в Латвии ему грозит уголовное преследование за поездку в РФ, также в нем видят вербовщика лиц для участия в терактах. Ходатайство о признании семьи Букайнсов беженцами приняла миграционная служба в Пскове, вопрос контролирует ГУ по вопросам миграции МВД России.

    После побега латвийская полиция объявила Букайнса в похищении ребёнка, он объявлен в розыск. Ранее мужчину отпустили под залог, его считают руководителем ячейки «Антифашисты Прибалтики». Фигуранту запрещалось покидать страну.

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