Дожди и грозы? Синоптик рассказал, что ждать петербуржцам в субботу

В субботу, 27 июля, к Петербургу приближается приближается холодный фронт. Внесет в атмосферу над городом признаки неустойчивости, которые станут причиной небольших дождей. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По его словам, фронт приведет к образованию после полудня кучево-дождевых облаков. Они же станут причиной локальных и кратковременных дождей и гроз.



Температура воздуха в субботу +26…+28 градусов. Ветер задует западный, северо-западный 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 759 миллиметров ртутного столба — около нормы.

