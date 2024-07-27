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    Дожди и грозы? Синоптик рассказал, что ждать петербуржцам в субботу

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    В субботу, 27 июля, к Петербургу приближается приближается холодный фронт. Внесет в атмосферу над городом признаки неустойчивости, которые станут причиной небольших дождей. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

    По его словам, фронт приведет к образованию после полудня кучево-дождевых облаков. Они же станут причиной локальных и кратковременных дождей и гроз.

    Температура воздуха в субботу +26…+28 градусов. Ветер задует западный, северо-западный 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 759 миллиметров ртутного столба — около нормы.

    «В воскресенье кратковременные дожди, грозы и +24…+26 градусов», — дал предварительный прогноз синоптик.

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