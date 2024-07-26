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    Петербургская полиция готовит к выдворению около тысячи мигрантов

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    За две недели рейдов по стройкам, рынкам и общежитиям выявили более 7 500 нарушений в части миграционного законодательства. Около тысячи мигрантов задержаны для выдворения, сообщает 26 июля пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

    ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    Целью операции силовики называют «декриминализацию мигрантской среды». Рейды прошли на 150 стройплощадках, нескольких десятках рынков и 140 точках общепита, также были проверены порядка 200 мест проживания мигрантов. В итоге среди иностранных граждан выявлено более 7,5 тысячи административных правонарушений, большинство из которых связаны с миграционным законодательством. Особое внимание было уделено водителям — инспекторы ГАИ выявили почти 3,5 тысячи нарушений ПДД среди иностранных граждан.

    За серьезные нарушения миграционного законодательства более 900 человек были помещены в специальные центры для последующей депортации. Им будет запрещен въезд в Россию на несколько лет.

    К административной ответственности привлекли около 100 организаций, нанимавших нелегалов. Кроме того, полицейские ликвидировали две преступные группы, занимавшиеся незаконной миграцией, и возбудили 141 уголовное дело по фактам легализации иностранных граждан. Раскрыто более 70 преступлений, совершенных мигрантами.

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