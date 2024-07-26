На берегу Финского залива выступит поп-дуэт Artik & Asti

На концерте прозвучат старые и новые хиты дуэта, чей состав изменился в январе 2022 года. Тогда новая певица Seville — 29-летняя участница третьего сезона шоу «Голос» — моментально заявила о себе в их первом на тот момент сингле «Гармония». На данный момент клип на эту песню в YouTube посмотрели более 90 млн человек.

Artik & Asti — один из ключевых дуэтов современной поп-сцены — был основан в 2010 году. Среди его хитов «Грустный дэнс», «Девочка танцуй», «Под гипнозом» и т.д.



Общественное пространство «Флагшток» открылось летом 2022 года на берегу Финского залива в шаговой доступности от станции метро «Зенит».

