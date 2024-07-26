Lada против Китая. Петербургские чиновники «одомашнивают» автопарки

Фото: Павел Ворожцов/ТАСС Поделиться Поделиться





Бюджетные структуры Петербурга за последние полгода пересаживались на отечественные автомобили гораздо чаще, чем на зарубежные. «Фонтанка» изучила данные госзакупок и выяснила, кто свято чтит указания Минпромторга



32 организации потратили 100 млн рублей на покупку 49 машин отечественных брендов. Еще восемь учреждений предпочли китайский автопром — на закупку 16 штук пяти популярных марок ушло 58,6 млн казенных рублей. Рассказываем, какие машины выбирали чиновники.



Lada рулит Безусловный лидер продаж — продукция АВТОВАЗа. Всевозможных моделей бренда Lada бюджетники приобрели 34 штуки и влили в отечественный автопром порядка 50 млн рублей.



Чаще всего предпочтение отдавали Lada Granta и Lada Vesta — по 9 штук той и другой купили 14 организаций. Причем Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района купил сразу две Granta, и каждая обошлась по 1,2 млн рублей. Еще две взял Санкт-Петербургский городской центр детского технического творчества, однако им удалось сбить цену до 1,05 млн.



Две Lada Vesta за 1,35 млн рублей ушли в тот же Дворец детского творчества Фрунзенского района. Академия транспортных технологий раскошелилась сразу на три, причем каждая обошлась им на 15 тысяч дороже, чем для творческой среды. Самую дорогую Vesta, за 2,236 млн рублей, купила Детская городская больница № 22. Комплектация модели в контракте не указана, но, судя по прайсу АВТОВАЗа, за эти деньги продают Lada Vesta Sportline, которая может ехать на 8 км/час быстрее и разгоняется на 1,1 сек. оперативнее «обычной», а топлива на каждые 100 километров в смешанном цикле ест всего на 100 мл больше.



Вездеход Niva приглянулся только четырем организациям, каждая купила по одной машине. Причем в контрактах Службы заказчика администрации Колпинского района Санкт-Петербурга и Психоневрологического интерната № 6 значатся конкретно Niva Travel за 1,3 млн с копейками. А Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору умудрилось приобрести Niva у нижегородского ООО «Сограндис-НН» за 1,8 млн рублей, хотя даже на официальном сайте бренда потолок по цене ограничивается цифрой в 1,55 млн.



Продукцию горьковского автозавода купили три организации. Центр лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному федеральному округу» взял сразу две штуки ГАЗ, причем указали, что легковые. Детско-юношеский центр Петродворцового района Санкт-Петербурга «Петергоф» приобрел автофургон, Центр Ленинградской области по организации деятельности по обращению с отходами купил грузовик. Причем во всех трех случаях ГАЗ обошелся в 3,6–3,7 млн рублей.



УАЗ приобрели три организации, причем комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области взял сразу три штуки. Но не себе — автомобили, согласно контракту, получило Управлению вневедомственной охраны войск национальной гвардии по СПб. Здесь по цене тоже все относительно ровно — каждый автомобиль обошелся в 1,9–2 млн рублей.



Самый дорогой отечественный автомобиль — за 7,8 млн рублей — приобрел комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Судя по спецификации, это автобус Vector NEXT, и, возможно, не стоило нам ставить его в ряд с легковыми автомобилями. Но в рамках импортозамещения пусть будет. Тем более что заказчик мог обойтись белорусской альтернативой, а не стал.

Электрокары Буквально полгода назад в среде чиновников случился бум на электромобили. Водоканал, например, приобрел сразу 8 автомобилей «Москвич», каждый обошелся в 3,97 млн рублей. И даже заявили, что если опыт окажется удачным, то возьмут еще. А «Россети управление имуществом» на конкурсной основе приобретали люксовый минивэн Voyah Dream, цены на который стартуют от 10 млн. Однако за последние шесть месяцев бюджетники купили всего два электромобиля — «Москвич 3е» приобрела Академия транспортных технологий. С тех пор цены на них практически не изменились — «электрички» обошлись организации по 3,9 млн каждая.



Хотя малое количество продаж еще совсем ни о чем не говорит. Водоканалу, например, «Москвичи» пришлись по душе.

— Электромобили «Москвич» очень хорошо себя зарекомендовали. В этом году приобретать новые электромобили мы не планируем. Но планируем закупить в 2025-м, — поделились с «Фонтанкой» в организации, отметив, что с количеством еще не определились.



И вашим, и нашим Когда говорим Haval, подразумеваем китайский автопром. И посему стоило бы в тексте отнести эти автомобили к иностранным. Однако с тех пор, как «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» подписал специнвестконтракт о локализации производства автомобилей на территории Тульской области, все стало не так однозначно. Более того, там собирают пять моделей: кроссоверы F7 и F7x, Dargo, Jolion и рамный внедорожник H9, а Минпромторг включил бренд в перечень рекомендованных для катания чиновников.



Поэтому не будем косо смотреть на три организации, которые приобрели Haval в свой автопарк. То есть на Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области, Санкт-Петербургский центр физической культуры и спорта и спортивную школу олимпийского резерва «Знамя».

Любопытно здесь другое. То ли организациям не удалось сбить цену на торгах, то ли с момента покупки машины уже подешевели, однако бюджетникам машины обошлись дороже, чем обещает официальный дилер на сайте. К примеру, сейчас ценник на Haval Jolion стартует от 1,9 млн, а «Знамени» его продали за 2,59 млн рублей. Центр энергосбережения законтрактовал HAVAL F7 за 2,7 млн, тогда как на сайте ее обещают продать за 2,4 млн.

Китайские «иностранцы» С тех пор, как бренды недружественных стран покинули российский авторынок, увидеть госконтракт на покупку Hyundai было бы сенсацией. А их, собственно, и нет — здесь правит бал китайский автопром. Ну как правит — всего пять брендов засветились на портале госзакупок.



Один седан CHANGAN UNI-V в марте приобрел спорткомплекс «Ижорец». И стоит отметить, достаточно выгодно — за 2,9 млн. Сейчас за такую машину продавец «Автополе» просит от 3,2 млн рублей.



Два Poer Kingkong Comfort от производителя Great Wall приобрела Балтийско-Арктическая техмордиреция. «Кингконги» с «суровым мужским характером» обошлись ей в 3,1 млн рублей. В зависимости от комплектации цены на них примерно отсюда и стартуют на сайтах продавцов.

Седан Chery Arrizo 8 купило ФКУ Упрдор «Северо-Запад». За партию из четырех штук отдали в марте 7,4 млн, или по 1,8 млн за каждую машину. Сегодня официальный дилер предлагает их по цене от 2,6 млн.



Больше всех на покупку автомобилей потратил Центр лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному округу — за 33,2 млн рублей там приобрели в мае 8 люксовых GWM TANK 300, каждый обошелся в 4,1 млн. С тех пор цены у продавцов практически не изменились.



Самый дорогой автомобиль позволило себе Санкт-Петербургское государственное бюджетное автотранспортное учреждение «Смольнинское» — минивен Hyundai Staria за 89 млн рублей. Впрочем, там были готовы заплатить и дороже — на старте поиска поставщика указали стоимость в 10,6 миллиона, однако в процессе торгов на 1,7 млн цену удалось сбить.



Напомним, не так давно на балансе предприятия появился Aurus Senat Long, который на рынке (скажем прямо, довольно закрытом) может стоить 75 млн, но его взяли в тестовую эксплуатацию.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

