За гребнем антициклона: четверг в Петербурге будет солнечным и жарким

В четверг, 25 июля, Санкт-Петербург будет находиться под влиянием антициклона, гребень которого оградит регион от нашествия дождевых туч как минимум еще на сутки. Такую информацию приводит ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По информации синоптика, антициклон сохранит обилие солнца и тепло, позволив лучам дневного светила интенсивно прогреть воздушные массы.

Температура воздуха в северной столице днем поднимется до +28…+30°, а в Ленобласти до +25…+30°. Ветер — восточный 3–8 метра в секунду.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба (немного ниже нормы) и будет меняться мало.