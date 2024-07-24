Да что вы знаете про мосты? Студенты ИТМО разработали онлайн-квест по маршруту фестиваля Фонтанка SUP

Студенты ИТМО совместно с Музеем мостов Санкт-Петербурга подготовили онлайн-квест по маршруту фестиваля Фонтанка SUP. По петербургским мостам каждый день проходят тысячи людей, но немногие догадываются об их роли в истории города.

Пройти онлайн-квест и узнать любопытное про мосты, под которыми проплывете на сапах уже 3 августа, можно по ссылке.



Фонтанка, Крюков канал и Мойка: обучающиеся подготовили интерактивную карту с вопросами. Ответить на них будет непросто, но в процессе станут известны исторические факты, которые расскажут не на каждой экскурсии.