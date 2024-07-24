Да что вы знаете про мосты? Студенты ИТМО разработали онлайн-квест по маршруту фестиваля Фонтанка SUP

Студенты ИТМО совместно с Музеем мостов Санкт-Петербурга подготовили онлайн-квест по маршруту фестиваля Фонтанка SUP. По петербургским мостам каждый день проходят тысячи людей, но немногие догадываются об их роли в истории города.
Пройти онлайн-квест и узнать любопытное про мосты, под которыми проплывете на сапах уже 3 августа, можно по ссылке.
Фонтанка, Крюков канал и Мойка: обучающиеся подготовили интерактивную карту с вопросами. Ответить на них будет непросто, но в процессе станут известны исторические факты, которые расскажут не на каждой экскурсии.
«Давно хотела сделать что-то посвященное истории мостов. Это было бы интересно и участникам фестиваля, и просто интересующимся историей города, да и полезно для студентов. Чтобы все было серьезно, я пошла в Музей мостов и мы заключили с ними договор о сотрудничестве, по которому сотрудники музея обещали помочь с фактчекингом, чтобы вся информация экскурсии-квеста была достоверной», — рассказала куратор проекта сотрудник Центра социальных и гуманитарных наук НИУ ИТМО Юлия Кудина.
В разработке квеста приняли участие студенты первых курсов ИТМО.
До международного фестиваля сапсерфинга Фонтанка SUP осталось чуть более недели. Количество участников уже достигло предела — на карнавале будет больше 10 тысяч человек. Все вместе мы 3 августа выйдем на досках на реки и каналы Петербурга — и на день превратим их в трассу для красочного шествия по воде!
На Фонтанке SUP — 2024 будут сапсерферы из 11 стран. Круговой сап-маршрут длиной в 8 километров начнется у Инженерного замка, пройдет по Фонтанке, Крюкову каналу и Мойке. Мы преодолеем на пути 28 мостов. Как всегда, участников ждет множество конкурсов и призов от организаторов и партнеров фестиваля.