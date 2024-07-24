Финский залив окрасился в болотно-зеленый. Рассказываем, почему и как надолго

В Петербурге с приходом лета началось цветение не только растительности, но и воды. Финский залив в Курортном районе окрасился в ярко-зеленый, и причиной тому цианобактерии.
Читатели поделились с «Фонтанкой» фотографиями, сделанными 24 июля на берегу залива в районе поселка Солнечное. Петербуржцев удивил необычный цвет воды, ведь сине-голубой Финский залив за пару дней превратился в настоящее болото. Однако продлится это недолго — до ближайшего понижения температуры, цветение сине-зеленых водорослей вызвано сильной жарой.
Купаться в такой воде не рекомендуется. Дерматолог Городского кожно-венерологического диспансера Максим Клюкин рассказывал «Фонтанке», что если вода заметно «зацвела», да еще добавился затхлый запах, то лучше в такую воду не лезть. В первую очередь на коже может возникнуть дерматит. А при проглатывании такой воды — тошнота, рвота, диарея. Некоторые могут заметить внешний эффект — после купания волосы могут приобрести зеленоватый оттенок.