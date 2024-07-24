Финский залив окрасился в болотно-зеленый. Рассказываем, почему и как надолго

В Петербурге с приходом лета началось цветение не только растительности, но и воды. Финский залив в Курортном районе окрасился в ярко-зеленый, и причиной тому цианобактерии.



Читатели поделились с «Фонтанкой» фотографиями, сделанными 24 июля на берегу залива в районе поселка Солнечное. Петербуржцев удивил необычный цвет воды, ведь сине-голубой Финский залив за пару дней превратился в настоящее болото. Однако продлится это недолго — до ближайшего понижения температуры, цветение сине-зеленых водорослей вызвано сильной жарой.

