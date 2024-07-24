В Краснодарском крае ищут организаторов сбыта поддельных лекарств. От фальшивых медикаментов погибло четверо детей

Продажу фальшивых лекарств пресекли в Краснодарском крае. От поддельных медикаментов, сбытом которых занималась группа из более 20 человек, скончалось четверо детей, сообщает 24 июля СУ СК России по Краснодарскому краю.



По данным следствия, двое братьев арендовали коммерческие помещения около школ и других образовательных учреждений и под видом аптек продавали там поддельные лекарства. В запрещенную деятельность родственники вовлекли 27 человек, которые ранее не имели отношение к фармацевтике. Сообщники братьев работали в аптеках продавцами и управляющими. Незаконный аптечный бизнес начал вестись не позднее 2023 года, а последние продажи осуществлялись вплоть до 4 июня 2024 года.