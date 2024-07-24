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    В Краснодарском крае ищут организаторов сбыта поддельных лекарств. От фальшивых медикаментов погибло четверо детей

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    Продажу фальшивых лекарств пресекли в Краснодарском крае. От поддельных медикаментов, сбытом которых занималась группа из более 20 человек, скончалось четверо детей, сообщает 24 июля СУ СК России по Краснодарскому краю.

    По данным следствия, двое братьев арендовали коммерческие помещения около школ и других образовательных учреждений и под видом аптек продавали там поддельные лекарства. В запрещенную деятельность родственники вовлекли 27 человек, которые ранее не имели отношение к фармацевтике. Сообщники братьев работали в аптеках продавцами и управляющими. Незаконный аптечный бизнес начал вестись не позднее 2023 года, а последние продажи осуществлялись вплоть до 4 июня 2024 года.

    Следственное управление СК Российской Федерации по Краснодарскому краю

    Сейчас продолжается расследование уголовного дела по факту сбыта организованной группой фальсифицированных лекарственных средств, повлекшего смерть несовершеннолетних. Обыски прошли в лжеаптеках и домах участников организованной группы. Всего оперативники обыскали 50 помещений в Краснодаре, Апшеронске, Усть-Лабинске, Белореченске, Курганинске, Тихорецке, станице Тбилисской и поселке Мостовском.

    Почти всем фигурантам дела избрали меру пресечения. Многих отправили под стражу. Также арестовали счета подозреваемых в преступлении. Однако братья-организаторы и управляющая одной из аптек скрылись от следствия. Их объявили в розыск.

    «Во взаимодействии с работниками прокуратуры края продолжается проведение проверок аптечных пунктов, в которых также могли реализовываться фальсифицированные лекарства. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ РФ по краю», — пишет пресс-служба краснодарского Следкома.

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    Поддельные лекарства
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