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    У дома на Испытателей забил мощный фонтан. До струи можно дотянуться из окна

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    Труба на одной из улиц в Приморском районе Петербурга не выдержала испытаний на прочность. Мощная струя забила прямо под окнами жилого дома под вечер 24 июля.

    По информации очевидцев, прорыв трубы произошёл у дома 26 на проспекте Испытателей, кадрами увиденного они поделились в телеграм-канале «Мегаполис» около 17 часов.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Судя по видео, поток воды устремился вверх, превосходя по высоте верхушки деревьев. Струя проходит рядом с окнами.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб», на данном участке проводятся гидравлические испытания.

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