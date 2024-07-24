У дома на Испытателей забил мощный фонтан. До струи можно дотянуться из окна

Труба на одной из улиц в Приморском районе Петербурга не выдержала испытаний на прочность. Мощная струя забила прямо под окнами жилого дома под вечер 24 июля.
По информации очевидцев, прорыв трубы произошёл у дома 26 на проспекте Испытателей, кадрами увиденного они поделились в телеграм-канале «Мегаполис» около 17 часов.
Судя по видео, поток воды устремился вверх, превосходя по высоте верхушки деревьев. Струя проходит рядом с окнами.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб», на данном участке проводятся гидравлические испытания.