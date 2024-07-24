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    Дюмин заявил, что новый состав Госсовета встретится с Путиным после заседания

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    Обновленный президентом РФ состав участников Госсовета сможет встретиться с Владимиром Путиным только после того, как пройдет заседание президиума Государственного совета. Об этом в среду, 24 июля, сообщают журналисты кремлевского пула РИА Новости.

    По словам помощника президента РФ Алексея Дюмина, перед тем как новый состав участников Госсовета встретится с Владимиром Путиным, должно будет состояться собрание членов президиума Государственного совета.

    Помимо этого Дюмин уточнил, что дату встречи участников с Владимиром Путиным определят исходя из расписания президента.

    Ранее президент России обновил состав участников Государственного совета. Владимир Путин включил в него временно исполняющих обязанности глав девяти регионов страны.

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