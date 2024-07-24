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    В Петербурге перед судом предстала семейная ОПГ. Отец, сын и дочь организовали незаконную миграцию

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    Смольнинский районный Петербурга признал виновными отца, сына и дочь в организации незаконной миграции. Мужчинам дали по три года условно с испытательным сроком три года, а девушке — два года условно, сообщает 24 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Установлено, что отец семейства решил создать ОПГ, которая будет незаконно выдавать иностранцам документы, позволяющие оставаться в России. Для того чтобы их изготавливать и иметь аккредитацию на занятие миграционной деятельностью, мужчина создал ООО «Кодекс». В компанию он устроил своих детей, которые стали его сообщниками. Так, следствию удалось доказать, что в 2020 году семья организовала трем гражданам Таджикистана незаконное пребывание в России. Для изготовления соответствующих документов члены ОПГ использовали миграционные бланки, печати коммерческих организаций и государственных органов. За предоставление своих услуг компания брала от 4-х до 6 тысяч рублей за человека.

    Также были доказаны еще 20 случаев организации нелегальной миграции в 2022 году. В этот период семья продолжала делать фиктивные уведомления о постановке на миграционный учет, изготавливала поддельные патенты и чеки об оплате пошлин.

    Отец с детьми признали свою вину в организации незаконной миграции. Но членство в ОПГ — нет.

    Семейные преступления в сфере миграции — нередкое явление в Петербурге и Ленобласти. Ранее «Фонтанка» рассказывала, как накануне полиция задержала супружескую пару и их подельников из деревни Клопицы в Ленобласти, которые занимались нелегальной миграцией. 45-летняя женщина и 51-летний мужчина начали свою деятельность в мае 2022 года, когда родственница женщины открыла хостел в нежилом помещении в Волхове. Супруги массово регистрировали иностранных граждан по этому адресу, хотя те фактически там не жили.

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