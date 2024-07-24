В Петербурге перед судом предстала семейная ОПГ. Отец, сын и дочь организовали незаконную миграцию

Смольнинский районный Петербурга признал виновными отца, сына и дочь в организации незаконной миграции. Мужчинам дали по три года условно с испытательным сроком три года, а девушке — два года условно, сообщает 24 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Установлено, что отец семейства решил создать ОПГ, которая будет незаконно выдавать иностранцам документы, позволяющие оставаться в России. Для того чтобы их изготавливать и иметь аккредитацию на занятие миграционной деятельностью, мужчина создал ООО «Кодекс». В компанию он устроил своих детей, которые стали его сообщниками. Так, следствию удалось доказать, что в 2020 году семья организовала трем гражданам Таджикистана незаконное пребывание в России. Для изготовления соответствующих документов члены ОПГ использовали миграционные бланки, печати коммерческих организаций и государственных органов. За предоставление своих услуг компания брала от 4-х до 6 тысяч рублей за человека.