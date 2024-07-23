Кинофестиваль «Окно в Европу» в Выборге объявил конкурсную программу и состав жюри

Кинофестиваль «Окно в Европу», который пройдет в Выборге с 9 по 15 августа, объявил программу. На конкурс игрового кино отобраны 11 картин.



Среди них — фильм основателя новой волны якутского кино Сергея Потапова «Моя девочка» об охотнике, который сталкивается с загадочными убийствами.



Еще один якутский фильм в конкурсе — мистическая драма «Легенды вечных снегов» Алексея Романова.



«Ласточка» Малики Мухамеджан — история любви в казахской степи от студии «ВГИК-Дебют».



«Особенности национальной больницы» Станислава Светлова — экранизация сценария создателя оригинальных «Особенностей» Александра Рогожкина — об иностранце, попавшем в причудливую больницу в Петербурге.

