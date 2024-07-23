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    Кино

    Кинофестиваль «Окно в Европу» в Выборге объявил конкурсную программу и состав жюри

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    Кинофестиваль «Окно в Европу», который пройдет в Выборге с 9 по 15 августа, объявил программу. На конкурс игрового кино отобраны 11 картин.

    Среди них — фильм основателя новой волны якутского кино Сергея Потапова «Моя девочка» об охотнике, который сталкивается с загадочными убийствами.

    Еще один якутский фильм в конкурсе — мистическая драма «Легенды вечных снегов» Алексея Романова.

    «Ласточка» Малики Мухамеджан — история любви в казахской степи от студии «ВГИК-Дебют».

    «Особенности национальной больницы» Станислава Светлова — экранизация сценария создателя оригинальных «Особенностей» Александра Рогожкина — об иностранце, попавшем в причудливую больницу в Петербурге.

    Картина «За нашим домом сад» Антона Нефедова — о беззаботном детстве на фоне первой чеченской войны.

    Роман Каримов представит фильм «Затерянные», где главные роли сыграли Никита Кологривый и Егор Корешков. А Кирилл Султанов — «Наступит лето» с Марком Эйдельштейном, и фильм сравнивают с вариацией на тему «Принца и нищего».

    Блеснет известными лицами в кадре и «Ровесник» Федора Кудрявцева, где кроме множества юных артистов снялись Александр Яценко и Анна Михалкова. По сценарию, сын расследует тайну своего отца.

    Юлия Колесник сняла фильм о непонимании в семье, и стиль работы «Поводок» относят к скандинавскому кино.

    Также о морском севере, а еще о сильной девушке фильм «Филателия» Натальи Назаровой.

    Наконец, заключительная картина в конкурсе — «Правила Филиппа» Романа Косова, где главный герой пытается исполнить свою мечту, несмотря на синдром Дауна.

    Оценивать конкурсантов будет жюри, которое возглавляет Владимир Котт и в которое войдут актрисы Дарья Коныжева («Фрау», «Свет»), генеральный продюсер «Пан-Атлантик Студио» Екатерина Филиппова, сценарист фильма «Сталинград» Илья Тилькин, актриса Марина Александрова и продюсер и основатель киностудии «Москино» Мария Ушакова.

    Жюри неигрового конкурса возглавит Алексей Федорченко, анимационного — Светлана Филиппова.

    Фильмом открытия фестиваля станет картина Святослава Подгаевского «Подростки. Первая любовь».

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