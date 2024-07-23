Кинофестиваль «Окно в Европу» в Выборге объявил конкурсную программу и состав жюри

Кинофестиваль «Окно в Европу», который пройдет в Выборге с 9 по 15 августа, объявил программу. На конкурс игрового кино отобраны 11 картин.
Среди них — фильм основателя новой волны якутского кино Сергея Потапова «Моя девочка» об охотнике, который сталкивается с загадочными убийствами.
Еще один якутский фильм в конкурсе — мистическая драма «Легенды вечных снегов» Алексея Романова.
«Ласточка» Малики Мухамеджан — история любви в казахской степи от студии «ВГИК-Дебют».
«Особенности национальной больницы» Станислава Светлова — экранизация сценария создателя оригинальных «Особенностей» Александра Рогожкина — об иностранце, попавшем в причудливую больницу в Петербурге.
Картина «За нашим домом сад» Антона Нефедова — о беззаботном детстве на фоне первой чеченской войны.
Роман Каримов представит фильм «Затерянные», где главные роли сыграли Никита Кологривый и Егор Корешков. А Кирилл Султанов — «Наступит лето» с Марком Эйдельштейном, и фильм сравнивают с вариацией на тему «Принца и нищего».
Блеснет известными лицами в кадре и «Ровесник» Федора Кудрявцева, где кроме множества юных артистов снялись Александр Яценко и Анна Михалкова. По сценарию, сын расследует тайну своего отца.
Юлия Колесник сняла фильм о непонимании в семье, и стиль работы «Поводок» относят к скандинавскому кино.
Также о морском севере, а еще о сильной девушке фильм «Филателия» Натальи Назаровой.
Наконец, заключительная картина в конкурсе — «Правила Филиппа» Романа Косова, где главный герой пытается исполнить свою мечту, несмотря на синдром Дауна.
Оценивать конкурсантов будет жюри, которое возглавляет Владимир Котт и в которое войдут актрисы Дарья Коныжева («Фрау», «Свет»), генеральный продюсер «Пан-Атлантик Студио» Екатерина Филиппова, сценарист фильма «Сталинград» Илья Тилькин, актриса Марина Александрова и продюсер и основатель киностудии «Москино» Мария Ушакова.
Жюри неигрового конкурса возглавит Алексей Федорченко, анимационного — Светлана Филиппова.
Фильмом открытия фестиваля станет картина Святослава Подгаевского «Подростки. Первая любовь».