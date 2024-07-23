РПЦ хочет получить в собственность часовню иконы «Всецарица». Здание строилось как павильон для разводки моста

РПЦ обратилась в Смольный с просьбой безвозмездно передать в собственность прихода церкви рождества Иоанна Предтечи соседнюю часовню иконы «Всецарица» — павильон для разводки Ушаковского моста. Это следует из документа, 23 июля опубликованного на сайте комитета имущественных отношений Петербурга.
Часовня находится в пользовании прихода с 2005 года. Как отмечается в тексте заявления на передачу, «здание используется исключительно в богослужебных целях, приходом своевременно выполняются работы по ремонту с целью поддержания здания в надлежащем состоянии».
Здание часовни и Рождественская церковь, несмотря на соседство, не являются единым ансамблем: церковь построили еще в 1776–1778 годах по проекту архитектора Юрия Фельтена. Павильон, который сейчас выполняет функции часовни, появился в 1953–1954 годах и строился для разводки Ушаковского моста. Религиозную функцию павильон приобрел только в 2002 году.