«Теперь осталась лишь память». Что известно о разбившейся в Турции байкерше МотоТане

Фото: скриншот видео youtube.com/motoTanya Поделиться Поделиться





Российская мотоциклистка и блогер Татьяна Озолина, более известная как МотоТаня, разбилась в ДТП в Турции. «Фонтанка» рассказывает, как из обычной девушки в небольшом городе Сибири Татьяна стала самой узнаваемой и красивой байкершей России.

Последнее путешествие «Сегодня я еду в новое путешествие, на мотоцикле. По пути буду рада встретить и обнять вас, своих подписчиков. До встречи! Ведь наша встреча с вами может быть в самом неожиданном для вас месте. Серега из Курска едет со мной!» — написала Татьяна Озолина днем 10 июля.



Но перед началом собственного путешествия девушка отправила на отдых своих близких. «Она нас отправила на Черноморское побережье 8 июля… В последний раз нас проводила, посадила на автобус. С нами внук был. Мы вернулись в Тару 20-го числа», — рассказал отец девушки в разговоре с NGS55.RU. Из Москвы блогер добралась до Нальчика, затем в Грузию, а оттуда — самолетом в Турцию. По её словам, она собиралась в это путешествие еще в 2019 году, но по разным причинам сделать это так и не получилось. В минувший четверг Татьяна хотела проехаться по Греции, но, к сожалению, девушку пустили в страну только без байка.

«Греция пропустила меня, но не пропустила мой мотоцикл... Да, я была в Греции пешком, купила магнитик и вернулась обратно в Турцию...» — сообщила блогерша.

Последняя публикация в телеграме МотоТани датирована 22 июля. Россиянка рассказала, что ее ждет путь из Измира в Бодрум. На этом отрезке путешествия произошла трагедия.

Новость о гибели Татьяны пришла из Турции в ночь на 23 июля. По данным портала Karya Haber, авария случилась у города Миляс на юго-западе Турции: мотоцикл, которым управляла россиянка, столкнулся с другим байком, на котором ехал ее знакомый турок Онур Орбут. Оба транспортных средства затем столкнулись с грузовиком. В поездке был и третий участник — Сергей, который ехал чуть впереди Татьяны и Онура. Как пишет Baza, в какой-то момент Татьяна увидела машину, начала притормаживать, а байкер сзади этого не увидел и подтолкнул мотоцикл МотоТани, из-за чего она потеряла управление и врезалась в грузовик.

Официальная версия ещё не была озвучена. Полиция проводит расследование. МотоТаня: от девочки из Сибири до самой популярной байкерши в РФ

Фото: скриншот сайта mototanya.com Поделиться Поделиться





По информации с ее официального сайта, Татьяна Озолина родилась в Таре, Омской области, и с отличием окончила как среднюю школу, так и школу искусств.

В 15 лет она покинула родительский дом и переехала учиться в Омск. Там она получила средне-специальное образование по хореографии и высшее в области управления экономикой. В 2008 году Татьяна вошла в число 150 самых красивых девушек Омска. В 2011 году у нее родился сын Всеволод. С отцом мальчика, правда, Татьяна вскоре рассталась, но продолжила общаться с ним «по-братски».

В 2012 году Озолина переехала в Москву, а два года спустя купила свой первый мотоцикл. К концу 2015 года, благодаря публикациям своих фото и видео на байке, к ней пришел успех — причем не только в России, но и за пределами страны. В 2020 году она достигла статуса самой популярной мотоциклистки мира по количеству подписчиков. Её видео с танцами возле байка в московских пробках набрало более 2,4 млн просмотров.

Автор: youtube.com/motoTanya

На счету Татьяны пять титулов «Железная жопа». Он присваивается байкерам, которые проехали более тысячи миль менее чем за сутки. Титул является аналогом Iron Butt. Татьяна принимала участие в съемках клипов различных исполнителей, включая Danu, Лилу, Sevak и других, а также работала с Ларисой Долиной и Григорием Лепсом, клип с которым так и не вышел.

Автор: youtube.com/Лариса Долина

В интервью Татьяна рассказала, что она трижды попадала в аварии — одна из них закончилась трещиной лобковой кости. Девушка ехала между рядами, когда автомобилист резко решил перестроиться. «Секунды. Потом всё почернело в глазах. Дальше чувство полета. Я думала о том, лишь бы не упасть ногами на встречку, чтобы их не переехали. Водитель вышел, посмотрел, что я жива и уехал», — поделилась МотоТаня.

Близкие байкерши до сих пор не могут поверить в случившееся. «Это была яркая и красивая жизнь, интересная. За ней следили миллионы людей. <...> Всё было. Теперь осталась лишь память. Спи спокойно», — написал на своей странице во «ВКонтакте» руководитель объединения «МотоМосква» Андрей Иванов.

Сейчас в Турцию вылетел супруг Татьяны — Станислав. Дата и место похорон пока не известны.