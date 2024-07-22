Глава Минобрнауки: общежития из-за дороговизны следует оставить только малоимущим студентам

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков предложил оставить общежития только для малоимущих студентов и тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. Такое заявление он сделал во время заседания комитетов Госдумы по науке и высшему образованию, передает в понедельник, 22 июля, РИА Новости.

«Надо решать вопрос, и общежитие, как сущность, оставлять только для малоимущих студентов либо тех, кто находится в сложной жизненной ситуации», — сказал Фальков.



Глава Минобрнауки уточнил, что в настоящее время цены на общежития абсолютно неадекватны затратам на их содержание. Они, по сути, выполняют социальную функцию, считает он.

