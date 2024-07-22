Глава Минобрнауки: общежития из-за дороговизны следует оставить только малоимущим студентам

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков предложил оставить общежития только для малоимущих студентов и тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. Такое заявление он сделал во время заседания комитетов Госдумы по науке и высшему образованию, передает в понедельник, 22 июля, РИА Новости.
«Надо решать вопрос, и общежитие, как сущность, оставлять только для малоимущих студентов либо тех, кто находится в сложной жизненной ситуации», — сказал Фальков.
Глава Минобрнауки уточнил, что в настоящее время цены на общежития абсолютно неадекватны затратам на их содержание. Они, по сути, выполняют социальную функцию, считает он.
Фальков добавил, что необходим еще один вид жилья для студентов, отличный от общежития, но с разумной ценой на него. «Механизмы экономические будут включаться», — отметил он,
Министр пояснил, что стоимость такого жилья должна быть больше, чем на общежитие, но меньше, чем где бы то ни было.