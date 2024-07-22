Неделя испытаний теплосетей ждет 13 районов Петербурга

Теплоэнергетики за неделю с 22 по 28 июля проведут в Петербурге 39 гидравлических испытаний. На прочность проверят трубы в 13 районах города, сообщает пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению.



Больше всего испытаний — 18 — проведет ООО «Петербургтеплоэнерго». Они затронут Курортный, Петроградский, Петродворцовый и Центральный районы Петербурга. ГУП «ТЭК СПб» проведет 10 испытаний в Калининском, Фрунзенском, Приморском и Московском районах. Восемь проверок ждут потребителей ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» в Колпинском, Калининском, Пушкинском, Курортном и Невском районах. И еще три проведет АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в Калининском, Выборгском и Красногвардейском районах.