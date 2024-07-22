Неделя испытаний теплосетей ждет 13 районов Петербурга

Теплоэнергетики за неделю с 22 по 28 июля проведут в Петербурге 39 гидравлических испытаний. На прочность проверят трубы в 13 районах города, сообщает пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению.
Больше всего испытаний — 18 — проведет ООО «Петербургтеплоэнерго». Они затронут Курортный, Петроградский, Петродворцовый и Центральный районы Петербурга. ГУП «ТЭК СПб» проведет 10 испытаний в Калининском, Фрунзенском, Приморском и Московском районах. Восемь проверок ждут потребителей ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» в Колпинском, Калининском, Пушкинском, Курортном и Невском районах. И еще три проведет АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в Калининском, Выборгском и Красногвардейском районах.
Проверить, попал ли ваш дом в зону испытаний, можно в разделе «Подготовка и проведение отопительного сезона» на сайте комитета или на сайтах теплоснабжающих организаций.
Гидравлические испытания помогают выявить ненадежные участки теплосетей до наступления отопительного периода. Во время проверки давление в трубопроводах увеличивают до уровня, на четверть превышающего обычную нагрузку, а температуру воды при этом из соображений безопасности снижают до 40 градусов. Тем не менее приближаться и тем более ходить и ездить в зоне прорывов все еще опасно. О любых признаках повреждения коммуникаций, будь то парение, вытекание воды или проседание грунта, нужно сообщать по телефонам 112 или 004.