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    В Купчино под деревом нашли двухсотлетний «клад». Фото

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    Серебряные пять копеек 1815 года обнаружили во время сноса аварийного дерева на улице Турку во Фрунзенском районе Петербурга. Судя по аверсу, монету отчеканили в Российской империи на петербургском монетном дворе. О находке в понедельник, 22 июля, рассказали в телеграм-канале муниципального округа № 72.

    Сотрудники подрядчика обнаружили монету в корнях деревах. «С этого момента энтузиазм рабочих возрос, и они начали спил сухостоя удвоенными темпами», — говорится в посте.

    На монете изображен герб Российской империи первой четверти XIX века — двуглавый орел с поднятыми вверх крыльями и коронованный двумя императорскими коронами. Над ним находится еще одна корона, но большего размера.

    Под лапами орла находятся инициалы минцмейстера монетного двора — буквы «М» и «Ф». А ниже год чеканки — «1815».

    Стоимость монеты нумизматы определяют в значительной степени исходя из состояния. Она зависит от привлекательного внешнего вида и четкости деталей.

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