«Худший президент за всю историю». Реакции на решение Байдена выйти из президентской гонки

Алекс Сочацки/Коммерсантъ Фото: Поделиться Поделиться





Главная и самая ожидаемая политическая новость недели пришла в самом ее конце. Президент США Джозеф Байден в воскресенье (вечером по Москве и днем по Вашингтону) после долгих метаний все же решил не бороться за второй срок в Белом доме, хотя еще накануне обещал, что победит. Это первый случай за десятилетия: в последний раз от переизбрания отказывался еще Линдон Джонсон в 1968 году. В отставку Байден не ушел, до инаугурации нового президента он останется лидером страны. Кто будет бороться с Дональдом Трампом за президентское кресло — пока интрига.



Коллеги-демократы США начали благодарить президента за работу и говорить о его «наследии», а оппоненты-республиканцы (особенно Трамп) призвали главу государства немедленно уйти с должности. Москва говорит: нам не очень-то и интересно, но мы следим. «Фонтанка» собрала первые реакции на решение Байдена.

Основной соперник Дональд Трамп, уже выдвинутый официально в кандидаты на пост следующего президента США от Республиканской партии, оперативно прокомментировал отказ потенциального соперника. В разговоре с CNN бывший и, возможно, будущий хозяин Белого дома охарактеризовал Байдена как «худшего президента за всю историю» страны. По мнению миллиардера, победить действующую вице-президента Камалу Харрис, которая, по-видимому, пока основной кандидат в кандидаты от демократов, «будет легче».

В своих соцсетях Трамп был более резок: «Мошенник Джо Байден не годился для того, чтобы баллотироваться на пост президента, и уж точно не годится для службы — и никогда не годился… Он добился поста президента только ложью, фейковыми новостями и тем, что не выходил из своего подвала».

Политик добавил, что США «сильно пострадали» во время президентства Байдена, но Трамп обещает, что новая администрация «очень быстро исправит это и возместит ущерб».

Москва Первая официальная реакция из России — ироничный комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. «Джозеф Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Но не добавил, куда именно», - написала она в телеграм-канале.



По мнению дипломата, следующим шагом после заявления Байдена «должно быть расследование сговора американских СМИ и политических кругов, которые скрывали истинное положение дел о его ментальном состоянии, манипулируя общественным мнением и подыгрывая одной политической партии».



Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что «Байден создал проблемы во всем мире и в своей стране — США. Видя, что его не изберут, бежит, не дождавшись выборов». По мнению политика, американского президента нужно привлечь к ответственности «за развязанную войну на Украине, разрушение экономики европейских государств, санкционную политику против России и других стран».



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что для России в приоритете цели СВО, а не выборы в США. Тем не менее он добавил, что «до выборов ещё 4 месяца, нужно набраться внимания и следить, что будет дальше».

Президент РФ Владимир Путин еще в феврале говорил, что Джо Байден для России является более предпочтительным кандидатом, так как он «более опытный, прогнозируемый политик старой формации». И все же Москва готова работать с любым президентом США. Близкие и сторонники Внучка президента Наоми Байден, как сообщает CNN, заявила, что гордится своим дедушкой, «который служил нашей стране всей душой и с непревзойденным отличием». По ее мнению, Байден был и останется «самым эффективным президентом» в истории США.



Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом считает, что Байден был «выдающимся» президентом, который «добился поразительных результатов для всех американцев».

Сенатор Крис Кунс уверен, что у Байдена — «невероятное наследие».

Экс-спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала Байдена патриотом, который ставил страну на первое место. «Его наследие взглядов, ценностей и лидерства делает его одним из самых значимых президентов в истории Америки», — написала политик в соцетях.

Экс-президент США Барак Обама написал в соцсетях, что Байден был «одним из самых влиятельных президентов Америки» и «патриотом высочайшего уровня». Он выразил надежду, что Демократическая партия «сможет организовать процесс, в результате которого появится выдающийся кандидат».

Оппоненты Спикер палаты представителей США Майк Джонсон призвал Байдена немедленно уйти в отставку. «Если Джо Байден не годится для участия в президентской гонке, он не годится и для президентской должности. Он должен немедленно уйти в отставку», - написал политик в своих соцсетях.

Глава предвыборного штаба Республиканской партии в Палате представителей Ричард Хадсон назвал решение Байдена выйти из президентской кампании «скандалом исторических масштабов». «Наш президент недееспособен, демократы знали об этом, и они лгали американскому народу, чтобы скрыть это. Избиратели не простят и не забудут окончательного предательства их доверия», - говорит политик.

Сенатор-республиканец Марша Блэкберн призвала Байдена сразу уйти в отставку. По ее мнению, действующий президент «осознал» то, что он «неподходящий лидер для Америки и совершенно неспособен выполнять обязанности президента». «Если Джо слишком слаб, чтобы остаться в гонке за президентское кресло, он должен немедленно уйти в отставку с поста нашего главнокомандующего», — уверена она.



Симпатизирующий Трампу Илон Маск не остался в стороне: «На прошлой неделе я слышал, что Байден уйдет в отставку именно в это время и дату. Это было широко известно в округе Колумбия. Настоящие власти отказываются от старой марионетки в пользу той, у которой больше шансов обмануть общественность. Они боятся Трампа, потому что он не марионетка». Заграница Премьер-министр Польши Дональд Туск поблагодарил Байдена за принятие множества «трудных решений, благодаря которым Польша, Америка и весь мир стали безопаснее, а демократия сильнее».

Премьер-министр Чехии Петр Фиала назвал решение Байдена «ответственным и трудным шагом». Политик надеется, что в США изберут «хорошего президента».

Когда там уже выборы? Отказ Байдена участвовать в выборах все же не означает автоматическую победу Дональда Трампа. Байден уже поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис кандидатом на высший государственный пост, но решение должна принять национальная конвенция Демократической партии. Там уже пообещали, что вскоре объявят о следующих шагах.



По данным опроса CNN от 2 июля, 47% зарегистрированных избирателей на выборах поддержали бы Трампа, 45% — Харрис.

Опрос ABC News тоже говорит, что рейтинг одобрения Харрис (35%) ниже, чем у Трампа (40%) Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Инаугурация избранного президента запланирована на 20 января 2025 года.

