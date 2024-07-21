Нужно ли удалять зубы мудрости и покупать ирригатор? Стоматолог ответила на самые популярные вопросы пациентов

Стоматолог — тот самый врач, к которому каждый человек должен заглядывать минимум раз в год, а то и чаще. Но далеко не все выполняют это предписание: дорого, страшно, да и непонятно, нужно ли записываться к дантисту: вроде кариес есть, но ничего не болит. А к какому врачу лучше обратиться — в частной клинике или в государственной? А вдруг я нарвусь на некачественную пломбу?

Эти и другие вопросы возникают у очень многих пациентов. Наши коллеги из MSK1.RU адресовали их врачу — стоматологу-терапевту Дарье Каробановой. Начиная с третьего курса университета она работала ассистентом дантистов разных специальностей и в итоге остановилась на терапии. Делает пациентам красивые улыбки вот уже три года.

Дарья рассказала, нужно ли удалять зубы мудрости, эффективен ли ирригатор и что делать, если при виде стоматологического кресла вас охватывает паника. Ее ответы на самые популярные вопросы о здоровье зубов — в карточках.