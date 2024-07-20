До Смоленской области долетел один БПЛА, до Ростовской — целых 26

Минобороны РФ отчитывается об отражении атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ночью 20 июля. Дежурные силы ПВО уничтожили и перехватили 26 беспилотников над Ростовской областью и один над Смоленской.



Губернатор Ростовской области Василий Голубев в 5:59 сообщил об уничтожении 26 БПЛА. Никто не пострадал. Аварийные службы выехали к местам падения обломков.



Губернатор Смоленской области Василий Анохин проинформировал, что беспилотник сбит силами ПВО и РЭБ утром в Смоленском районе.



«В результате падения обломков пострадавших и разрушений на земле нет. Все оперативные службы работают на месте событий», — добавил он.

