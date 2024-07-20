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    До Смоленской области долетел один БПЛА, до Ростовской — целых 26

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    Минобороны РФ отчитывается об отражении атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ночью 20 июля. Дежурные силы ПВО уничтожили и перехватили 26 беспилотников над Ростовской областью и один над Смоленской.

    Губернатор Ростовской области Василий Голубев в 5:59 сообщил об уничтожении 26 БПЛА. Никто не пострадал. Аварийные службы выехали к местам падения обломков.

    Губернатор Смоленской области Василий Анохин проинформировал, что беспилотник сбит силами ПВО и РЭБ утром в Смоленском районе.

    «В результате падения обломков пострадавших и разрушений на земле нет. Все оперативные службы работают на месте событий», — добавил он.

    Прошу сохранять спокойствие и не вести съемку работы ПВО.

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