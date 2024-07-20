Финишная прямая: Эрмитаж показал, как сейчас выглядит здание Биржи изнутри, и наметил сроки открытия

К традиционной для Эрмитажа торжественной церемонии проводов белых ночей Михаил Пиотровский припас подарок: директор музея поделился хорошими новостями относительно будущего здания Биржи. Как выяснилось, 19 июля реставрация перешла на завершающий этап. После того, как функции государственного заказчика на выполнение ремонтно-реставрационных работ в конце мая был переданы минкульту, государство нашло средства на следующий, сильно подорожавший за последние годы этап работ. И перспективы открытия музея на стрелке Васильевского острова обрели зримые черты.

Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Под вспышками фотоаппаратов музей и компания-подрядчик торжественно обменялись актами взаимодействия. Теперь компания «Строй-Эксперт» проведет научно-исследовательские работы, уточняющие проектную документацию завершающего этапа реставрации, а потом уже следующий генподрядчик ремонтные и реставрационные работы. Эрмитаж же в свою очередь уже через месяц представит план подробной музеефикации и покажет, каким будет расположенный здесь музей. Первые новости ждать рекомендуют из котельной, которая, как уже раньше сообщалось, перестанет работать на угле и пугать черным дымом петербуржцев, регулярно сообщающих о «пожаре». Но память о себе сохранит. Дальше — больше.



Пиотровский выразил надежду, что 9 мая 2025 года музей откроет центральный торжественный зал — Зал русской славы, который станет местом проведения торжественных всероссийских и городских церемоний. Что касается общих сроков реставрации, в музее говорят, что в конце 2026 года он уже должен «функционировать».

«В нем будут висеть батальные картины с глубокими смыслами, — предложил представить Пиотровский, стоя перед входом в зал. — Будут висеть знамена, вручаться награды. А вокруг будет Музей гвардии, который находится в здании Главного штаба, Музей геральдики, символики всемирной, и Музей наград. Все вместе будет: наука, развлечения... Основные развлечения будут внизу: в стилобате будет находиться «диснейленд» — то, что называется «новейшие технологии» (то, что интересно детям, по большому счёту). А здесь всё будет достаточно умеренно».



Уже проделанную работу в Эрмитаже демонстрируют с гордостью, подчеркивая, что здание Биржи — именно что «спасли».

«Первый этап реставрации здания заключался в том, чтобы укрепить основание этого сооружения, поскольку все мы видели трещину на фасадах — восточном и западном, — которая образовалась в результате того, что несущая способность южного крыла существенно ниже несущей способности грунтов. И эта трещина образовалась практически сразу после того, как здание было построено, есть исторические изображения трещины на восточном фасаде», — объясняет Владимир Потеминский, ведущий инженер отдела реставрации и ремонта Эрмитажа.



По его словам, с ноября 2016-го года по март 2017-го рабочие насверлили «почти 37 километров 50-миллиметровых отверстий» и через существовавшие на тот момент полы закачали внутрь порядка 2000 тонн цементно-известкового раствора, создав таким образом под фундаментом плиту, которая закрепила здание. Ну а на втором этапе, который начался с 2020 года, старые полы с разрушениями были вывезены — это порядка 3000 тонн материалов. После того, как измерения привели строителей к выводам, что в прошлом мае здание стабилизировалось, появилась возможность заниматься отделочными работами. Снаружи и внутри была сделана гидроизоляция, в два уровня (и она еще продолжается), починен сильно рассыпавшийся кирпич, облицован гранитом стилобат, восстановлены фасады, заменены окна и двери.



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Вход для посетителей в будущий музей будет находиться с северной стороны, — придется сделать несколько шагов вниз, а не вверх по парадной лестнице, как можно подумать (так было и во времена Военно-морского музея, парадный вход открывали только для праздников, вроде церемонии открытия Кинофорума). Там же, внизу, будут гардеробы, туалет, сувенирный магазин и упомянутая интерактивная зона. Из нижнего пространства посетитель будет подниматься наверх на экспозицию, сейчас их соединяет парадная лестница советских времен.



Проводя церемонию прощания с белыми ночами, Эрмитаж в подземном пространстве здания Биржи заложил капсулу времени. Предполагается, что она пролежит среди кирпичей стилобата сотню лет. Внутрь металлической капсулы положили периодическую прессу, флэшку с видеороликами об истории реставрации здания и создания в нем музея, а главное — письмо Михаила Пиотровского.



«Дорогие коллеги, мы с вами понимаем, что музей не склад и не сундук с сокровищами, — говорится в его тексте. — Это живой организм, постоянно меняющияся сущность, которая порождает множество сложных смыслов. Музей живет по своим законам, и мы, те, кто сейчас работает в Эрмитаже, стараемся этим законом следовать и хранить то, что передали нам наши предшественники, то, что мы передадим вам. Мы живем в очень быстром и противоречивом времени. В 1991 году перестал существовать Советский Союз. 2012-й год стал рекордным по количеству терактов и числу жертв. В 2019-м на мир обрушилась пандемия, потом — целый ряд международных конфликтов. Вы это знаете, как знаете и то, что Эрмитаж пережил все катаклизмы и остался хранителем памяти, разнообразия и единства мировых культур, ориентиром для тех, кто не хочет потерять себя».

