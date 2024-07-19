Минтруд предложил расширить перечень профессий для альтернативной службы до 237 специальностей и 1442 организаций

Министерство труда и социальной защиты России (Минтруд) представил на общественное обсуждение проект приказа, расширяющего перечень профессий и должностей для прохождения альтернативной гражданской службы во время осеннего призыва 2024 года. Об этом 19 июля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Актуальный на настоящий момент нормативный документ, который содержит список из 224 профессий и 1 305 предприятий, предлагается расширить до 237 специальностей и 1 442 организаций, где могут работать альтернативнослужащие. Список составлен на основании предложений федеральных органов исполнительной власти и органа исполнительной власти субъектов РФ.

