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    Минтруд предложил расширить перечень профессий для альтернативной службы до 237 специальностей и 1442 организаций

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    Министерство труда и социальной защиты России (Минтруд) представил на общественное обсуждение проект приказа, расширяющего перечень профессий и должностей для прохождения альтернативной гражданской службы во время осеннего призыва 2024 года. Об этом 19 июля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Актуальный на настоящий момент нормативный документ, который содержит список из 224 профессий и 1 305 предприятий, предлагается расширить до 237 специальностей и 1 442 организаций, где могут работать альтернативнослужащие. Список составлен на основании предложений федеральных органов исполнительной власти и органа исполнительной власти субъектов РФ.

    Среди новых специальностей - гидрометнаблюдатель, гидролог, библиотекарь средней квалификации, операционный медбрат, инструктор-методист по лечебной физкультуре, инженер по активным воздействиям на гидрометеорологические процессы, инженер по метрологии, врач по контролю за занимающимися физкультурой и спортом, инженер по эксплуатации гидрометеорологических приборов, оборудования и систем, метеоролог, техник-гидролог, техник-метеоролог, техник по метрологии и другие профессии.

    Ранее на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин заявил, что безработица ы России сейчас находится на рекордно низком уровне.

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