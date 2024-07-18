    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Облачно, Небольшие дожди

    Ощущается как 22

    1 м/с, с-з

    761мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.09eur96.3

    Владельца «Шаурмы» отправили под домашний арест по делу об отравлении двух десятков человек

    841
    1 комментарий

    Тимирязевский районный суд Москвы избрал 18 июля меру пресечения в отношении владельца предприятия быстрого питания «Шаурма» Элдара Сардарова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» части 2 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

    официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы

    Обвиняемый решением суда был отправлен под домашний арест до 15 сентября 2024 года.

    Столичная прокуратура прибавляет, что 42-летний индивидуальный предприниматель, являющийся владельцем одной из точек быстрого питания на Дмитровском шоссе, свою вину не признал.

    15 июля не менее 17 человек, проживающих в хостеле на Дмитровском шоссе, поступили в больницу с отравлением. Возраст пациентов — от 21 года до 33 лет. Предварительный диагноз, который поставили пострадавшим, — сальмонеллез. В настоящее время на лечении находятся 24 человека.

    Официальный канал прокуратуры Москвы

    ПоделитьсяПоделиться

    Как сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Москве, предположительно причиной отравления могла стать шаурма из заведения Сардарова. Продукты, взятые с точки общепита, отправили на исследование в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ШаурмаМоскваОтравлениеДомашний арест
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close