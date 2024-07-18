Владельца «Шаурмы» отправили под домашний арест по делу об отравлении двух десятков человек

Тимирязевский районный суд Москвы избрал 18 июля меру пресечения в отношении владельца предприятия быстрого питания «Шаурма» Элдара Сардарова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» части 2 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
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Обвиняемый решением суда был отправлен под домашний арест до 15 сентября 2024 года.
Столичная прокуратура прибавляет, что 42-летний индивидуальный предприниматель, являющийся владельцем одной из точек быстрого питания на Дмитровском шоссе, свою вину не признал.
15 июля не менее 17 человек, проживающих в хостеле на Дмитровском шоссе, поступили в больницу с отравлением. Возраст пациентов — от 21 года до 33 лет. Предварительный диагноз, который поставили пострадавшим, — сальмонеллез. В настоящее время на лечении находятся 24 человека.
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Как сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Москве, предположительно причиной отравления могла стать шаурма из заведения Сардарова. Продукты, взятые с точки общепита, отправили на исследование в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве».