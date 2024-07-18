Комитеты парламентского сотрудничества ЕС — Россия и ЕС — Украина возглавили депутаты от Финляндии

Оба комитета заработают осенью. Их задача — «поддержание отношений с разными странами и обсуждение политически важных тем с точки зрения развития этих регионов».

Неделю назад Вилле Ниинистё от партии «Зеленые», переизбравшись в Европарламент на второй срок, занял должность председателя Комитета парламентского сотрудничества ЕС—Россия.

Впервые избранный в Европейский парламент депутат от Коалиционной партии Финляндии Пекка Товери был назначен председателем Комитета парламентского сотрудничества Украина—ЕС. Об этом 18 июля сообщает издание Yle.

Ниинистё намерен «продвигать энергетические и другие санкции, способные ограничить возможности России».

По словам Товери, он сделает все возможное, «чтобы помощь Украине, предоставляемая Европой, и далее оставалась непоколебимой и неизменной».

Отношения между российской Думой и Европарламентом были прекращены после присоединения Крыма в 2014 году.



Об итогах выборов в Европарламент «Фонтанка» подробно рассказывала в специальном материале.