Комитеты парламентского сотрудничества ЕС — Россия и ЕС — Украина возглавили депутаты от Финляндии

Впервые избранный в Европейский парламент депутат от Коалиционной партии Финляндии Пекка Товери был назначен председателем Комитета парламентского сотрудничества Украина—ЕС. Об этом 18 июля сообщает издание Yle.
Неделю назад Вилле Ниинистё от партии «Зеленые», переизбравшись в Европарламент на второй срок, занял должность председателя Комитета парламентского сотрудничества ЕС—Россия.
Оба комитета заработают осенью. Их задача — «поддержание отношений с разными странами и обсуждение политически важных тем с точки зрения развития этих регионов».
По словам Товери, он сделает все возможное, «чтобы помощь Украине, предоставляемая Европой, и далее оставалась непоколебимой и неизменной».
Ниинистё намерен «продвигать энергетические и другие санкции, способные ограничить возможности России».
Отношения между российской Думой и Европарламентом были прекращены после присоединения Крыма в 2014 году.
Об итогах выборов в Европарламент «Фонтанка» подробно рассказывала в специальном материале.
16 июля президент Финляндии Александер Стубб подписал «Закон о временных мерах по борьбе с направляемой миграцией», который позволит финским пограничникам разворачивать людей на границе и не пускать просителей убежища, если их сочтут угрозой национальной безопасности.