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    Росгвардия задержала курьера после газовой атаки на мужчину с ребенком в Петербурге

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    Сотрудники вневедомственной охраны задержали 17-летнего курьера по доставке еды, который в ходе уличного конфликта, по предварительным данным, распылил перцовый баллончик в лицо мужчине с шестилетним ребенком, сообщает 18 июля пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

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    «Проезжая по пешеходному переходу на мотовелосипеде, задел им несовершеннолетнего ребенка, который в этот момент переходил улицу со своим отцом», — сообщили в ведомстве. В ходе словесной перепалки, возникшей между отцом несовершеннолетнего и курьером, молодой человек, по словам пострадавших, распылил газовый баллончик.

    Задержанный был доставлен в 17-й отдел полиции. «Фонтанка» подробно рассказывала версию пострадавшей стороны. Как нам сообщила мать шестилетнего мальчика, ребенок получил химический ожог конъюнктивы 1-й степени, его увезли в детскую больницу. Отец также был госпитализирован с травмой глаза. Женщина уверяет, что ее супруг пытался «спокойно объяснить» курьеру его неправоту, а тот якобы оскорблял мужчину, используя при этом ненормативную лексику.

    «Фонтанка» обратилась за комментарием в службу доставки еды, бренд которой виднелся на термосумке курьера.

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