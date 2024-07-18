Росгвардия задержала курьера после газовой атаки на мужчину с ребенком в Петербурге

Сотрудники вневедомственной охраны задержали 17-летнего курьера по доставке еды, который в ходе уличного конфликта, по предварительным данным, распылил перцовый баллончик в лицо мужчине с шестилетним ребенком, сообщает 18 июля пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
«Проезжая по пешеходному переходу на мотовелосипеде, задел им несовершеннолетнего ребенка, который в этот момент переходил улицу со своим отцом», — сообщили в ведомстве. В ходе словесной перепалки, возникшей между отцом несовершеннолетнего и курьером, молодой человек, по словам пострадавших, распылил газовый баллончик.
Задержанный был доставлен в 17-й отдел полиции. «Фонтанка» подробно рассказывала версию пострадавшей стороны. Как нам сообщила мать шестилетнего мальчика, ребенок получил химический ожог конъюнктивы 1-й степени, его увезли в детскую больницу. Отец также был госпитализирован с травмой глаза. Женщина уверяет, что ее супруг пытался «спокойно объяснить» курьеру его неправоту, а тот якобы оскорблял мужчину, используя при этом ненормативную лексику.
«Фонтанка» обратилась за комментарием в службу доставки еды, бренд которой виднелся на термосумке курьера.