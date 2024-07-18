«Ни папа, ни сын уже ничего не видели». В Петербурге курьер залил перцем отца с шестилетним ребенком

В Петербурге курьер известной службы доставки еды распылил перцовый баллончик на отца с 6-летним сыном, после того как услышал замечание о нарушении правил дорожного движения. Об этом 18 июля рассказала «Фонтанке» мать пострадавшего ребенка. Инцидент произошел накануне вечером на пересечении проспекта Просвещения и проспекта Культуры. По словам нашей собеседницы, ее супруг с сыном переходили дорогу на зеленый сигнал светофора, когда курьер на велосипеде проехал мимо них на близком расстоянии — молодой человек при этом не спешился.

Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





Отец сделал курьеру замечание, на что тот отреагировал оскорблениями. Как рассказала наша собеседница, ее муж пытался «спокойно объяснить» курьеру его неправоту, однако тот будто бы продолжил оскорблять мужчину, используя при этом ненормативную лексику. В какой-то момент, утверждает женщина, петербуржец развернулся и снова подошел к курьеру, чтобы еще раз «объяснить ему ситуацию», но курьер в ответ распылил перцовый баллончик в лицо ему и его сыну.

«Далее ни папа, ни сын уже ничего не видели, их глаза и лицо разъедал перцовый аэрозоль, ребенок был в истерике, жутко напуган и пребывал в шоковом состоянии. Папа и сын не могли открыть глаза в течение 35–40 минут. Прохожие не остались равнодушными, вызвали скорую помощь и Росгвардию, пытались всячески помочь и оказать первую доврачебную помощь, в первую очередь маленькому ребёнку», — рассказала женщина. В результате происшествия 6-летний ребенок получил химический ожог конъюнктивы 1-й степени, его увезли в детскую больницу. Отец также был госпитализирован с травмой глаза.

Супруги планируют обратиться с заявлением в полицию. «Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу компании, на которую работает курьер.