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    «Я испугался и оборонялся». Курьер рассказал, почему распылил баллончик на прохожего с ребенком

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    Петербургский курьер службы доставки, оказавшийся в центре конфликта с перцовым баллончиком, по его словам, оборонялся от прохожего. Мужчине с маленьким сыном не понравилось, что подросток якобы подрезал их на велосипеде. Об этом 17-летний юноша рассказал «Фонтанке» 20 июля. По факту хулиганства возбудили уголовное дело.

    ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    Инцидент произошел вечером 17 июля на пересечении проспекта Просвещения и проспекта Культуры. Ранее о конфликте с последствиями «Фонтанке» рассказала жена пострадавшего. По ее словам, курьер начал с оскорблений, а супруг, идущий с шестилетним сыном, пытался «спокойно объяснить» его неправоту. После мужчине с ребенком потребовалась помощь врачей.

    «Все было не так, его супруги и не было там. Я проехал в полуметре от незнакомца с ребенком. Этот человек посчитал, что я его подрезал, и сразу полились в мою сторону грубые ругательства. Я остановился и ответил, что ему никто права не давал меня оскорблять. После он начал приближаться ко мне, тогда я показал ему баллон перцовый, чтобы предупредить о возможном применении. Когда он уже вторично начал идти на меня и замахнулся, я кратким нажатием распылил баллон ему в лицо», — рассказал курьер.

    То, что распыленная струя задела и ребенка, молодой человек понял только после того, как тот заплакал. «Я сразу побежал им за молоком, они его взяли. И я дождался полиции», — добавил он.

    По словам курьера, на следующий день после инцидента его аккаунт в сервисе доставки оказался заблокирован.

    «Я испугался и лишь оборонялся. Я сам по себе хлюпенький и худой парень неславянской внешности, но я являюсь гражданином РФ и родился в России. Никто не давал право оскорблять мужчине меня, и тем более угрожать моему здоровью и замахиваться, кидаться на меня. Мне искренне жаль ребенка и я приношу ему свои извинения», — заключил подросток.

    Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Подозреваемому назначено обязательство о явке.

    Отметим, что «Фонтанка» обращалась за комментарием в сервис доставки «Яндекс», но ответа на данный момент нет.

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