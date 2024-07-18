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    Вслед за пострадавшими. В Твери сотрудники МЧС провалились в яму с кипятком, спасая пассажиров легковушки

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    В Твери сотрудники МЧС пострадали, спасая местных жителей. Специалисты службы упали во внезапно образовавшуюся под их ногами яму с кипятком, сообщили 18 июля в пресс-службе МЧС России.

    Из-за прорыва трубы на одной из тверских дорог провалился грунт. По этому участку проехала машина, в которой были пассажиры. Автомобиль угодил в дыру, заполненную горячей водой, и не мог оттуда самостоятельно выехать.

    МЧС России

    Прибывшие на место случившегося сотрудники МЧС также оказались в яме с кипятком. Когда они подходили к автомобилю, еще на обочине под ними обвалился грунт.

    Фото: МЧС России
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    «Один из спасателей упал в воду, его напарник получил ожоги, оказывая помощь», — сообщили в ведомстве.

    Ранее «Фонтанка» рассказала, как автомобиль почти полностью провалился в яму с водой в Петербурге.

    Фото: МЧС России

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