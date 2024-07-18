Вслед за пострадавшими. В Твери сотрудники МЧС провалились в яму с кипятком, спасая пассажиров легковушки

В Твери сотрудники МЧС пострадали, спасая местных жителей. Специалисты службы упали во внезапно образовавшуюся под их ногами яму с кипятком, сообщили 18 июля в пресс-службе МЧС России.



Из-за прорыва трубы на одной из тверских дорог провалился грунт. По этому участку проехала машина, в которой были пассажиры. Автомобиль угодил в дыру, заполненную горячей водой, и не мог оттуда самостоятельно выехать.