Вслед за пострадавшими. В Твери сотрудники МЧС провалились в яму с кипятком, спасая пассажиров легковушки

В Твери сотрудники МЧС пострадали, спасая местных жителей. Специалисты службы упали во внезапно образовавшуюся под их ногами яму с кипятком, сообщили 18 июля в пресс-службе МЧС России.
Из-за прорыва трубы на одной из тверских дорог провалился грунт. По этому участку проехала машина, в которой были пассажиры. Автомобиль угодил в дыру, заполненную горячей водой, и не мог оттуда самостоятельно выехать.
МЧС России
Прибывшие на место случившегося сотрудники МЧС также оказались в яме с кипятком. Когда они подходили к автомобилю, еще на обочине под ними обвалился грунт.
«Один из спасателей упал в воду, его напарник получил ожоги, оказывая помощь», — сообщили в ведомстве.
Ранее «Фонтанка» рассказала, как автомобиль почти полностью провалился в яму с водой в Петербурге.