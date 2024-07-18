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    Аргентинские футболисты спели расистскую кричалку и попали в политический скандал

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    Футболисты сборной Аргентины во время празднования победы в финале Кубка Америки спели расистскую кричалку про французских игроков. Кричалка попала в прямой эфир, который вел в соцсетях полузащитник Энцо Фернандес.

    В кричалке прозвучали такие слова: «Они играют за Францию, но они все родом из Анголы... Их мама из Нигерии, а папа — из Камеруна. Но в паспорте написано — французы!»

    В итоге от Фернандеса отписались футболисты английского клуба «Челси», в котором он играет, семеро из которых — французы. После этого полузащитник извинился перед клубом, но этого оказалось недостаточно.

    Замминистра спорта Аргентины Хулио Гарро призвал извиниться еще и капитана сборной, Лионеля Месси. В то же время вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль поддержала Месси. Она назвала жалобы французов лицемерием.

    «Ни одна колониальная страна не будет нас запугивать за песню или за то, что мы говорим правду, которую они не хотят признавать. Перестаньте изображать возмущение, лицемеры», — заявила она.

    Позже президент Аргентины Хавьер Милей уволил замминистра спорта Хулио Гарро.

    Фернандес является одним из лучших полузащитников мира. Вместе с Лионелем Месси он был одной из главных звезд мирового первенства 2022 года.

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