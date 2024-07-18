Аргентинские футболисты спели расистскую кричалку и попали в политический скандал

Футболисты сборной Аргентины во время празднования победы в финале Кубка Америки спели расистскую кричалку про французских игроков. Кричалка попала в прямой эфир, который вел в соцсетях полузащитник Энцо Фернандес.



В кричалке прозвучали такие слова: «Они играют за Францию, но они все родом из Анголы... Их мама из Нигерии, а папа — из Камеруна. Но в паспорте написано — французы!»

В итоге от Фернандеса отписались футболисты английского клуба «Челси», в котором он играет, семеро из которых — французы. После этого полузащитник извинился перед клубом, но этого оказалось недостаточно.