В Дагестане подозреваемые в наркоторговле сбили двух полицейских

В Махачкале 18 июля китайский автомобиль Zeekr 001 сбил двух полицейских. В нем находились трое мужчин, пытающихся скрыться от задержания по делу о наркоторговле, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем telegram-канале.

ДТП произошло на улице Абубакарова. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков остановили автомобиль в рамках рейда. Однако нарушители отказались выходить из машины, поднажали на газ и умчались в неизвестном направлении, сбив на своем пути двух силовиков.

В городе объявили план «Перехват» и предполагаемых дилеров поймали по горячим следам. Сейчас мужчины находятся в отделении полиции. «Расследование продолжается», — добавила Ирина Волк.