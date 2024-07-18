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    В Дагестане подозреваемые в наркоторговле сбили двух полицейских

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    В Махачкале 18 июля китайский автомобиль Zeekr 001 сбил двух полицейских. В нем находились трое мужчин, пытающихся скрыться от задержания по делу о наркоторговле, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем telegram-канале.

    ДТП произошло на улице Абубакарова. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков остановили автомобиль в рамках рейда. Однако нарушители отказались выходить из машины, поднажали на газ и умчались в неизвестном направлении, сбив на своем пути двух силовиков.

    В городе объявили план «Перехват» и предполагаемых дилеров поймали по горячим следам. Сейчас мужчины находятся в отделении полиции. «Расследование продолжается», — добавила Ирина Волк.

    Как сообщает местный telegram-канал «ЧТД», один из задержанных является совладельцем популярной кофейни в Дагестане, а также владеет фирмой по пожарной безопасности.

    Ранее «Фонтанка» рассказала, как в Петербурге мужчина сбил полицейского после простой просьбы и получил пулю. Нарушитель не захотел предъявлять документы.

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