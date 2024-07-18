Священника из Подмосковья приговорили к колонии за порнографические фото в WhatsApp

Зюзинский районный суд Москвы дал реальный срок священнику, в телефоне которого нашли переписки с порнографическими изображениями. В том числе — с несовершеннолетней.



На скамье подсудимых оказался настоятель храма Архангела Михаила в Летове протоиерей Дмитрий Кувырталов, сообщает 18 июля ТАСС со ссылкой на адвоката священника. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии общего режима за пересылку порнографических сообщений в индивидуальной личной переписке в мессенджере WhatsApp. Это квалифицировали как распространение порнографических материалов с использованием интернета (пункт «б» части 3 статьи 242 УК РФ). Прокурор просил 8 лет.