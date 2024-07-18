Священника из Подмосковья приговорили к колонии за порнографические фото в WhatsApp

Зюзинский районный суд Москвы дал реальный срок священнику, в телефоне которого нашли переписки с порнографическими изображениями. В том числе — с несовершеннолетней.
На скамье подсудимых оказался настоятель храма Архангела Михаила в Летове протоиерей Дмитрий Кувырталов, сообщает 18 июля ТАСС со ссылкой на адвоката священника. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии общего режима за пересылку порнографических сообщений в индивидуальной личной переписке в мессенджере WhatsApp. Это квалифицировали как распространение порнографических материалов с использованием интернета (пункт «б» части 3 статьи 242 УК РФ). Прокурор просил 8 лет.
В марте 2023 года Минобороны РФ командировало Кувырталова в зону СВО для окормления личного состава. Во время его пребывания на линии боевого соприкосновения караульный осмотрел гаджеты, которые священник оставил в штабе, и обнаружил в них переписку с порнографическими изображениями. Это стало основанием для проверки.
Настоятеля задержали и поместили в комендатуру Луганской области, где он пробыл две недели. Защита отмечала, что только после прибытия из Москвы его сыновей с адвокатом священника освободили, а материалы передали в столичный СК. В телефоне Кувырталова нашли три личные переписки в мессенджере, в которых участники отправляли друг другу порнографические фото. Одна оказалась с 15-летней девушкой, которая за деньги скидывала свои фотографии.
По словам адвоката, защита намерена обжаловать приговор. «Возник прецедент, когда отправка и получение в мессенджере по обоюдному согласию абонентов изображений квалифицировано как тяжкое преступление, за которое назначен реальный тюремный срок», — отметил собеседник агентства.