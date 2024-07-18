Новгородец задержан за госизмену. Он работал на заводе ВПК

Житель Великого Новгорода задержан по подозрению в государственной измене, сообщает 18 июля РИА Новости со ссылкой на УФСБ по Новгородской области.



По данным следствия, сотрудник предприятия военно-промышленного комплекса вышел на контакт с представителем украинского ГУР и по заданию от него передал информацию о войсковых частях, расположенных в Новгородском районе, а также о месте своей работы и об объемах и назначении продукции.



Сам задержанный говорит, что он «связался с проектом» и добровольно «по просьбе людей сделал фотографию отделения полиции» и отправил данные из справочника «2ГИС» о воинской части. Он добавил, что раскаивается.

