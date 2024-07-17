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    В Киришском районе Ленобласти «Ауди» насмерть сбила 13-летнюю девочку

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    В Киришском районе Ленобласти легковушка насмерть сбила 13-летнюю девочку. ДТП произошло днем 17 июля. Об обстоятельствах сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

    Примерно в 14 часов на дороге «Зуево — Новая Ладога» 63-летняя женщина ехала за рулем «Ауди Q7» в сторону города Кириши. В какой-то момент машина сбила 13-летнего ребенка, перебегавшего дорогу вне пешеходного перехода по ходу движения автомобиля.

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    «В результате ДТП ребенок от полученных травм скончалась в больнице. По факту ДТП проводится проверка», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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    ДТП в ЛенобластиКиришский районАудиДевочка
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