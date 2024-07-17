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    В Москве задержан владелец общепита, где отравились более 17 человек

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    3 комментария

    В Москве задержали владельца точки быстрого питания, где отравились более 17 постояльцев хостела. Следствие ходатайствует об аресте мужчины, сообщает 17 июля пресс-служба СУ СК России по Москве.

    Хозяина общепита на севере столицы допросили, ему выдвинули обвинение. Он свою вину не признал. Также следствие установило, что сотрудники заведения работали незаконно. Трудовой договор с ними не составлялся.

    «В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Тимирязевским районным судом города Москвы об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает Следком Москвы.

    Напомним, что 15 июля не менее 17 человек, проживающих в хостеле на Дмитровском шоссе, поступили в больницу с отравлением. Возраст пациентов — от 21 года до 33 лет. Предварительный диагноз, который поставили пострадавшим, — сальмонеллез. Уголовное дело возбудили по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

    Как сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Москве, предположительно причиной отравления могла стать шаурма. Продукты, взятые с точки общепита, отправили на исследование в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве».

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    Комментарии 3

    Pravda17817 Июл 2024 в 15:00
    Хорошо что люди не пострадали!
    +1−0
    25346053117 Июл 2024 в 14:50
    Шаурма травит, а шаверма полезна для здоровья.
    +3−0
    ProstoZloy17 Июл 2024 в 14:10
    "где отравились более 17 человек"
    17 и 5/8 ? ;)
    +0−1
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