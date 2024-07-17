В Москве задержан владелец общепита, где отравились более 17 человек

В Москве задержали владельца точки быстрого питания, где отравились более 17 постояльцев хостела. Следствие ходатайствует об аресте мужчины, сообщает 17 июля пресс-служба СУ СК России по Москве.
Хозяина общепита на севере столицы допросили, ему выдвинули обвинение. Он свою вину не признал. Также следствие установило, что сотрудники заведения работали незаконно. Трудовой договор с ними не составлялся.
«В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Тимирязевским районным судом города Москвы об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает Следком Москвы.
Напомним, что 15 июля не менее 17 человек, проживающих в хостеле на Дмитровском шоссе, поступили в больницу с отравлением. Возраст пациентов — от 21 года до 33 лет. Предварительный диагноз, который поставили пострадавшим, — сальмонеллез. Уголовное дело возбудили по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).
Как сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Москве, предположительно причиной отравления могла стать шаурма. Продукты, взятые с точки общепита, отправили на исследование в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве».