В Москве задержан владелец общепита, где отравились более 17 человек

В Москве задержали владельца точки быстрого питания, где отравились более 17 постояльцев хостела. Следствие ходатайствует об аресте мужчины, сообщает 17 июля пресс-служба СУ СК России по Москве.

Хозяина общепита на севере столицы допросили, ему выдвинули обвинение. Он свою вину не признал. Также следствие установило, что сотрудники заведения работали незаконно. Трудовой договор с ними не составлялся.

«В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Тимирязевским районным судом города Москвы об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает Следком Москвы.