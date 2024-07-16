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    «Сестрорецкие дюны» и «Тарховский» станут заказниками. Смольный подготовил оба проекта

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    3 комментария

    Смольный подготовил проекты распоряжения о создании двух заказников на территории Петербурга — «Тарховский» и «Сестрорецкие дюны». Это следует из информации, опубликованной 16 июня на сайте городской администрации.

    Площадь заказника «Сестрорецкие дюны» составит 539 тысяч 110 кв. м. Особо ценные природные объекты, которые будут взяты под охрану, — это природные дюны, которые сформировались еще в период существования Литорнового моря 3–8 тысяч лет назад. Их абсолютная высота достигает 20 метров. Также под охраной будут и места, где растет краснокнижное растение — восковница болотная.

    Фото: gov.spb.ru
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    Площадь заказника «Тарховский» составит почти 189 га. Особо ценными природными комплексами в заказнике являются черноольховые леса, хвойные леса, в которых много старовозрастных сосен, сами старовозрастные сосны, ели и дубы. Также под охраной низинные и переходные приморские болота, восковница болотная, приморские луга, тростниковые и камышовые заросли и песчано-галечные и песчаные побережья Финского залива.

    Фото: gov.spb.ru
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    В заказниках кроме очевидного запрета на строительные и земляные работы также запрещено мусорить, сбрасывать сточные воды, сажать огороды, рубить деревья и собирать растения, вредить животным, разводить костры, выгуливать собак без поводка, передвигаться и парковать транспортные средства, в том числе и мопеды.

    Подготовленные проекты распоряжений были представлены для прохождения антикоррупционной экспертизы.

    Фото: gov.spb.ru
    Фото: gov.spb.ru

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    Комментарии 3

    на склоне холма16 Июл 2024 в 21:25
    Литорного? От литра что ли? Море - Литориновое
    +0−0
    Coulthard16 Июл 2024 в 21:18
    Ну да, да, все должны поверить что это из-за беспокойства за восковницу болотную и старовозрастные ели.
    +1−0
    28085723616 Июл 2024 в 21:10
    Кто-то из синьоров захотел парк для прогулок себе.
    +3−0
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