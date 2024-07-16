Как сейчас выглядит центр Курехина изнутри. Строители отчитались о его 90-процентной готовности

Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Петербурге завершают строительство центра Курехина на Среднем проспекте Васильевского острова на месте снесенного кинотеатра «Прибой». Из-за грунтовых вод сроки строительства пришлось сдвинуть, а часть кинотеатра снести.



Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»

Как рассказал журналистам директор по строительству «ПСБ Жилстрой» Дмитрий Михайлов, общестроительные работы закончены полностью, к середине августа завершится отделка фасада, начаты отделочные работы.



«Отделка планируется нейтральная. Чтобы в один день здесь могли проходить выставки и театральные постановки. Стены и полы будут выполнены как имитация бетона», — заявил строитель.

Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Центре современного искусства имени Сергея Курехина запланирован большой зал на более чем 1000 мест. «Зал уникальный: он пригоден как для концертов, так и для выставок. Трансформация зала возможна в трех вариантах: зал с подъемом, атриум, боковая сцена. Может быть выставочным залом. Или можно проводить дискотеки», — добавил Михайлов. В подвале расположен малый зал на 150 мест, где в зависимости от задумки постановщиков будет предусмотрен демонтаж и монтаж сцены и кресел. Еще одна сцена будет расположена в фойе в стеклянном атриуме.



По словам представителя подрядчика, из-за грунтовых вод строители были вынуждены снести часть охраняемого корпуса кинотеатра и перепроектировать здание. Контракт на 4,7 млрд рублей заключили с компанией в 2021 году. До этого реконструкцией кинотеатра занимались два подрядчика.

Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





По словам вдовы Сергея Курехина Анастасии, на крыше будет расположен панорамный ресторан на 48 мест, внутри будет музей кинотеатра «Прибой», работавшего на этом месте с 1965 года.



Во время визита 16 июля в строящееся здание губернатор Александр Беглов предложил организовать еще одно общественное пространство на террасе центра и сделать в него дополнительный вход с улицы. По словам Беглова, возведение центра далось нелегко, а в 2022 году пришлось выделять дополнительные средства.