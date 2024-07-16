Как сейчас выглядит центр Курехина изнутри. Строители отчитались о его 90-процентной готовности

В Петербурге завершают строительство центра Курехина на Среднем проспекте Васильевского острова на месте снесенного кинотеатра «Прибой». Из-за грунтовых вод сроки строительства пришлось сдвинуть, а часть кинотеатра снести.
Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
Как рассказал журналистам директор по строительству «ПСБ Жилстрой» Дмитрий Михайлов, общестроительные работы закончены полностью, к середине августа завершится отделка фасада, начаты отделочные работы.
«Отделка планируется нейтральная. Чтобы в один день здесь могли проходить выставки и театральные постановки. Стены и полы будут выполнены как имитация бетона», — заявил строитель.
В Центре современного искусства имени Сергея Курехина запланирован большой зал на более чем 1000 мест. «Зал уникальный: он пригоден как для концертов, так и для выставок. Трансформация зала возможна в трех вариантах: зал с подъемом, атриум, боковая сцена. Может быть выставочным залом. Или можно проводить дискотеки», — добавил Михайлов. В подвале расположен малый зал на 150 мест, где в зависимости от задумки постановщиков будет предусмотрен демонтаж и монтаж сцены и кресел. Еще одна сцена будет расположена в фойе в стеклянном атриуме.
По словам представителя подрядчика, из-за грунтовых вод строители были вынуждены снести часть охраняемого корпуса кинотеатра и перепроектировать здание. Контракт на 4,7 млрд рублей заключили с компанией в 2021 году. До этого реконструкцией кинотеатра занимались два подрядчика.
По словам вдовы Сергея Курехина Анастасии, на крыше будет расположен панорамный ресторан на 48 мест, внутри будет музей кинотеатра «Прибой», работавшего на этом месте с 1965 года.
Во время визита 16 июля в строящееся здание губернатор Александр Беглов предложил организовать еще одно общественное пространство на террасе центра и сделать в него дополнительный вход с улицы. По словам Беглова, возведение центра далось нелегко, а в 2022 году пришлось выделять дополнительные средства.