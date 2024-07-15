«Домовенок Кузя», «Сказка о царе Салтане», «Доктор Айболит» — режиссеры рассказали, какие сказки уже переснимают

Кинокомпании 15 июля рассказали, какие сказки планируют переснять в ближайшее время. Так, звезда «Слова пацана» Рузиль Минекаев должен сыграть вместе с Аленой Долголенко («Пророк. История Александра Пушкина») в фэнтези-блокбастере «Руслан и Людмила» от «Марс Медиа», режиссером проекта станет Егор Чичканов, лента выйдет в 2027 году.
Еще об одном сказочном проекте компании было известно ранее — но авторы напомнили о нём на деловой программе фестиваля «Горький fest» — это полнометражный фильм-сказка «Аленький цветочек» (режиссер — Юлия Трофимова). Съемки планируются в 2026 году.
Новый объявленный проект «Марс Медиа» станет для нее первым анимационным — это «Доктор Айболит». Деталей пока нет, производство начнется осенью. Также в работе семейное фэнтези «Хозяйка Медной горы» и «Варвара-краса», автором сценария новой версии фильма-сказки Александра Роу выступит Евгения Хрипкова («Звоните ДиКаприо!», «Неидеальный мужчина», «Мальвина»), съемки стартуют в 2025 году.
Еще одна старая сказка, к которой вернется кинематограф, — «Морозко», его переснимет Эдуард Бордуков: его хочет выпустить к 14 февраля 2026 года «Централ Партнершип».
А режиссер Ольга Добромыслова хочет снять «Снегурочку» в главной роли со своей дочкой Варварой, проект представила компания «Переворот».
Сергей Бурунов озвучит домовенка Кузю в одноименном мультфильме продюсера Гевонда Андреасяна.
Сарик Андреасян с командой «Онегина» экранизирует «Сказку о царе Салтане» — сцену с бочкой хотят снимать на Байкале.
Наконец, Михаил Расходников снимет кино о детстве Александра Невского.
Ну и как уже было известно ранее, СТВ снимает «Горыныча», а студия «РОК» — «Молодую Ягу» (режиссер — Илья Учитель).