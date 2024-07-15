«Домовенок Кузя», «Сказка о царе Салтане», «Доктор Айболит» — режиссеры рассказали, какие сказки уже переснимают

Кинокомпании 15 июля рассказали, какие сказки планируют переснять в ближайшее время. Так, звезда «Слова пацана» Рузиль Минекаев должен сыграть вместе с Аленой Долголенко («Пророк. История Александра Пушкина») в фэнтези-блокбастере «Руслан и Людмила» от «Марс Медиа», режиссером проекта станет Егор Чичканов, лента выйдет в 2027 году.



Еще об одном сказочном проекте компании было известно ранее — но авторы напомнили о нём на деловой программе фестиваля «Горький fest» — это полнометражный фильм-сказка «Аленький цветочек» (режиссер — Юлия Трофимова). Съемки планируются в 2026 году.

