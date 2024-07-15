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    Кино

    «Домовенок Кузя», «Сказка о царе Салтане», «Доктор Айболит» — режиссеры рассказали, какие сказки уже переснимают

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    10 комментариев

    Кинокомпании 15 июля рассказали, какие сказки планируют переснять в ближайшее время. Так, звезда «Слова пацана» Рузиль Минекаев должен сыграть вместе с Аленой Долголенко («Пророк. История Александра Пушкина») в фэнтези-блокбастере «Руслан и Людмила» от «Марс Медиа», режиссером проекта станет Егор Чичканов, лента выйдет в 2027 году.

    Еще об одном сказочном проекте компании было известно ранее — но авторы напомнили о нём на деловой программе фестиваля «Горький fest» — это полнометражный фильм-сказка «Аленький цветочек» (режиссер — Юлия Трофимова). Съемки планируются в 2026 году.

    Новый объявленный проект «Марс Медиа» станет для нее первым анимационным — это «Доктор Айболит». Деталей пока нет, производство начнется осенью. Также в работе семейное фэнтези «Хозяйка Медной горы» и «Варвара-краса», автором сценария новой версии фильма-сказки Александра Роу выступит Евгения Хрипкова («Звоните ДиКаприо!», «Неидеальный мужчина», «Мальвина»), съемки стартуют в 2025 году.

    Еще одна старая сказка, к которой вернется кинематограф, — «Морозко», его переснимет Эдуард Бордуков: его хочет выпустить к 14 февраля 2026 года «Централ Партнершип».

    А режиссер Ольга Добромыслова хочет снять «Снегурочку» в главной роли со своей дочкой Варварой, проект представила компания «Переворот».

    Сергей Бурунов озвучит домовенка Кузю в одноименном мультфильме продюсера Гевонда Андреасяна.

    Сарик Андреасян с командой «Онегина» экранизирует «Сказку о царе Салтане» — сцену с бочкой хотят снимать на Байкале.

    Наконец, Михаил Расходников снимет кино о детстве Александра Невского.

    Ну и как уже было известно ранее, СТВ снимает «Горыныча», а студия «РОК» — «Молодую Ягу» (режиссер — Илья Учитель).

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    Комментарии 9

    28206267515 Июл 2024 в 22:59
    будем надеятся ,что в большинстве своём родители нормальные и адекватные люди
    +0−0
    Igor_SPb15 Июл 2024 в 22:50
    Цель - опошлить и похоронить "первоисточники"?Люди обращаются к отечественной классике, советскому кинематографу, показывают детям - и детям нравится, несмотря на посредственное качество оцифровок. "Пересъемки" "воспитают" у детей безвкусие, исказят "на современный лад" основные воспитательные идеи, примеров уже достаточно, понаклепали.
    "в фэнтези-блокбастере «Руслан и Людмила» ... звезда «Слова пацана»" - прекрасная рекомендация, звезда мегаблокбастера, ведущего детей в светлое будущее. Мда.
    +2−0
    Виктор Ерёмин15 Июл 2024 в 22:41
    Сказ о том, как в России суверенную демократию строили, и что из этого вышло...
    +4−1
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