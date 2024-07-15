В Коктебеле горят гектары сухостоя. Пожар распространился на Карадагский заповедник

МЧС России
Крупный пожар тушат 15 июля в Крыму. Огонь захватил в том числе территорию Карадагского заповедника. Ситуацию взяла на контроль прокуратура. Работают больше сотни сотрудников МЧС и авиация.
В поселке Коктебель горит сухая растительность на площади в 20 гектаров, сообщили днем в понедельник в МЧС России. По данным прокуратуры республики, возгорание травы и кустарников зафиксировали и в государственном природном заповеднике «Карадагский». Из-за сухой и ветреной погоды пожар в заповеднике распространился на значительную площадь.
МЧС России наращивает группировку сил в Коктебеле. Уже привлечены более 150 сотрудников и 25 единиц техники, в том числе вертолёт Ми-8. На месте происшествия находится Керченский межрайонный природоохранный прокурор. Тушение пожара взял под личный контроль прокурор Крыма.
Помимо этого, 15 июля загорелась сухая растительность в садовом некоммерческом товариществе «Дружба» в Симферопольском районе. Сначала сообщалось о 5 горящих гектарах, но вскоре пожар разросся до 15 га. В 16:59 МЧС России сообщало, что пожарные ликвидировали открытое горение.
На минувшей неделе в районе Судака горели 10 гектаров лесной подстилки. Пожар происходил в труднодоступной гористой местности. Для его тушения тоже привлекали авиацию.