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    В Коктебеле горят гектары сухостоя. Пожар распространился на Карадагский заповедник

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    5 комментариев

    МЧС России

    Крупный пожар тушат 15 июля в Крыму. Огонь захватил в том числе территорию Карадагского заповедника. Ситуацию взяла на контроль прокуратура. Работают больше сотни сотрудников МЧС и авиация.

    В поселке Коктебель горит сухая растительность на площади в 20 гектаров, сообщили днем в понедельник в МЧС России. По данным прокуратуры республики, возгорание травы и кустарников зафиксировали и в государственном природном заповеднике «Карадагский». Из-за сухой и ветреной погоды пожар в заповеднике распространился на значительную площадь.

    Фото: Прокуратура Республики Крым
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    МЧС России наращивает группировку сил в Коктебеле. Уже привлечены более 150 сотрудников и 25 единиц техники, в том числе вертолёт Ми-8. На месте происшествия находится Керченский межрайонный природоохранный прокурор. Тушение пожара взял под личный контроль прокурор Крыма.

    Помимо этого, 15 июля загорелась сухая растительность в садовом некоммерческом товариществе «Дружба» в Симферопольском районе. Сначала сообщалось о 5 горящих гектарах, но вскоре пожар разросся до 15 га. В 16:59 МЧС России сообщало, что пожарные ликвидировали открытое горение.

    На минувшей неделе в районе Судака горели 10 гектаров лесной подстилки. Пожар происходил в труднодоступной гористой местности. Для его тушения тоже привлекали авиацию.

    Фото: Прокуратура Республики Крым

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    Комментарии 5

    28206267515 Июл 2024 в 18:25
    Как пить дать боевые суслики
    +0−0
    Zet15 Июл 2024 в 18:23
    от прокурора там особый толк...
    +0−0
    27503938215 Июл 2024 в 18:07
    карма
    +0−0
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