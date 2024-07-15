В Коктебеле горят гектары сухостоя. Пожар распространился на Карадагский заповедник

Крупный пожар тушат 15 июля в Крыму. Огонь захватил в том числе территорию Карадагского заповедника. Ситуацию взяла на контроль прокуратура. Работают больше сотни сотрудников МЧС и авиация.



В поселке Коктебель горит сухая растительность на площади в 20 гектаров, сообщили днем в понедельник в МЧС России. По данным прокуратуры республики, возгорание травы и кустарников зафиксировали и в государственном природном заповеднике «Карадагский». Из-за сухой и ветреной погоды пожар в заповеднике распространился на значительную площадь.