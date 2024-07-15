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    «Яндекс» закрыл сделку по продаже российских активов. Yandex N.V. вышла из состава акционеров

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    1 комментарий

    Нидерландская компания Yandex N.V. закрыла сделку по продаже бизнеса «Яндекса» и полностью вышла из состава акционеров группы, сообщили в пресс-службе компании 15 июля.


    До 31 июля 2024 года Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса».

    Напомним, что по итогам первого этапа сделки в мае головной компанией IT-гиганта стала МКПАО «Яндекс», а её основным владельцем — ЗПИФ «Консорциум.Первый», в котором состоят частные инвесторы и менеджеры компании. Тогда Yandex N.V. продала около 68% акций МКПАО «Яндекс». Ещё 3,7% новой головной компании теперь принадлежит ее «дочке» — ООО «Яндекс.Технологии».

    На втором этапе сделки была продана оставшаяся доля — около 28%. 3,7% принадлежали российскому «Яндексу» еще до продажи активов. Тикер МКПАО «Яндекс» на Московской бирже — YDEX, торги акциями компании начнутся 24 июля, добавили в пресс-службе.

    Напомним, что Yandex N.V. заключила соглашение о продаже российского «Яндекса» консорциуму частных инвесторов еще в начале февраля. В марте сделку на сумму 475 млрд одобрило правительство — это на 17,7 млрд меньше, чем заявляла компания в феврале. По условиям сделки, после продажи управление компанией и право принятия ключевых решений остается за командой менеджеров.

    В мае ЗПИФ «Консорциум.Первый» объявил условия обмена и выкупа у инвесторов бумаг нидерландской компании-тезки. Консорциум предложил инвесторам обменять бумаги Yandex N.V. на акции российского МКПАО «Яндекс» или продать. Тогда новый владелец уточнял, что сделки с бумагами нидерландской компании — дело добровольное. Однако консорциум предупредил, что в дальнейшем монетизация акций Yandex N.V. может быть ограничена в связи с планируемым делистингом на Московской бирже и санкций.

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    Комментарии 1

    28240881215 Июл 2024 в 16:57
    ничего не понял, и это хорошо.
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