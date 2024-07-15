Мечтал о квартире, а получил страдания. Суд взыскал более 7 млн рублей в пользу петербуржца, чью квартиру затопили коммунальщики

Московский районный суд Петербурга взыскал в пользу петербуржца 7 229 552 рублей за залив квартиры. Убытки и компенсацию морального вреда обязали выплатить ответчиков по иску — АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и АО «СОГАЗ». Об этом сообщила 15 июля глава пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.
Потоп в квартире мужчины произошел в середине апреля 2023 года, когда на подающем трубопроводе «Теплосети» произошла авария. Согласно заключению экспертизы, стоимость ремонта квартиры после случившегося составляет 2 988 211 рублей, а товарная стоимость поврежденного имущества — 1 745 616 рублей. Ответственность за произошедшее несло АО «СОГАЗ», а лимит выплат страховой достигал лишь 500 тысяч рублей. Однако эта сумма не покрыла бы весь нанесенный ущерб.
Кроме того, квартира была куплена в ипотеку. Авария и последующий залив не позволили владельцу в ней жить, но выплаты по ипотеке никто не отменял. За этот период сумма платежей составила 2 091 014 рублей. А на упаковку, перевозку, загрузку и выгрузку личных вещей петербуржец потратил порядка 240 тысяч рублей.
Также залив квартиры кипятком нанес мужчине большую психологическую травму. Он долго мечтал о квартире, а в итоге получил душевные страдания. Вода уничтожила вещи, которые невозможно восстановить. Из-за этого жителю Петербурга пришлось обратиться за помощью к психологу. В суде петербуржец предоставил заключение специалиста. Моральный вред судья оценил в 150 тысяч рублей, хотя истец требовал компенсацию в размере 400 000 руб.
Согласно решению суда, с АО «СОГАЗ» будет взыскана максимально возможная сумма — 500 тысяч рублей. Остальное будет взыскано с АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Это более 2,4 миллиона рублей за восстановительный ремонт, 1,7 миллиона — стоимость поврежденного имущества, плюс стоимость перевозки вещей, выплаты по ипотеке и компенсация морального вреда. Также в сумму была включена оплата госпошлины — более 55,7 тысячи рублей.