Мечтал о квартире, а получил страдания. Суд взыскал более 7 млн рублей в пользу петербуржца, чью квартиру затопили коммунальщики

Московский районный суд Петербурга взыскал в пользу петербуржца 7 229 552 рублей за залив квартиры. Убытки и компенсацию морального вреда обязали выплатить ответчиков по иску — АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и АО «СОГАЗ». Об этом сообщила 15 июля глава пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.



Потоп в квартире мужчины произошел в середине апреля 2023 года, когда на подающем трубопроводе «Теплосети» произошла авария. Согласно заключению экспертизы, стоимость ремонта квартиры после случившегося составляет 2 988 211 рублей, а товарная стоимость поврежденного имущества — 1 745 616 рублей. Ответственность за произошедшее несло АО «СОГАЗ», а лимит выплат страховой достигал лишь 500 тысяч рублей. Однако эта сумма не покрыла бы весь нанесенный ущерб.