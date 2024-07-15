Мать мальчика, чье тело нашли в чемодане в Перми, признала вину

Мать девятилетнего мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми, полностью признала вину в ходе очередного допроса. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Пермскому краю 15 июля.

Следствием установлено, что в ночь на 12 июля мать, находясь в квартире в Мотовилихинском районе города, задушила своего сына, а после нанесла телу колото-резаные раны. После женщина поместила тело в чемодан и оставила на контейнерной площадке. Труп обнаружил бродяга. В Сети появилось видео женщины , которая катила чемодан, она попала в объективы городских видеокамер.

Мать мальчика задержали вечером следующего дня, она могла скрываться на чердаке в пермском отеле. Женщине предъявили обвинение по статье об убийстве малолетнего. В ходе прошлого допроса вину в совершении убийства она не признала.