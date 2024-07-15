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    Мать мальчика, чье тело нашли в чемодане в Перми, признала вину

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    9 комментариев

    Мать девятилетнего мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми, полностью признала вину в ходе очередного допроса. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Пермскому краю 15 июля.

    perm.sledcom.ru

    Следствием установлено, что в ночь на 12 июля мать, находясь в квартире в Мотовилихинском районе города, задушила своего сына, а после нанесла телу колото-резаные раны. После женщина поместила тело в чемодан и оставила на контейнерной площадке. Труп обнаружил бродяга. В Сети появилось видео женщины, которая катила чемодан, она попала в объективы городских видеокамер.

    Мать мальчика задержали вечером следующего дня, она могла скрываться на чердаке в пермском отеле. Женщине предъявили обвинение по статье об убийстве малолетнего. В ходе прошлого допроса вину в совершении убийства она не признала.

    «В ходе очередного допроса обвиняемая в убийстве своего 9-летнего сына полностью признала вину в совершенном ею преступлении», — говорится в сообщении.

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    Убийство ребенка
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    Комментарии 9

    mol4un15 Июл 2024 в 11:40
    Оба уха на месте?
    +2−0
    vic_5e4cd1938d1a815 Июл 2024 в 11:37
    На множестве сайтов присутствует данное видео. Не знаю, как на всех, но двух центральных лицо обвиняемой не замылено. У "Фонтанки", что не видеосюжет, то номера машин и лица замылены, на других сайтах этиже видеосюжеты не замылены. Интересно, это мера ровно в рамках закона, т.е. все нарушают, а одна "Фонтанка" соблюдает? Или это по поговорке, что пуганая ворона куста боится и научи дурака молиться, он и лоб расшибёт?
    +0−0
    A-rSmurov15 Июл 2024 в 11:34
    женщина поместила тело в чемодан и оставила на контейнерной площадке.

    Уже подвижки, пропустили как она 20-30 к тела дотащила до контейнерной площадки.
    Хороший следственный эксперимент -
    жена или знакомая следователя от дома подозреваемой до контейнерной площадки катит чемодан с 20 - 30 кг груза под видеозапись.
    Потом видеозаписи сравним.
    +2−0
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