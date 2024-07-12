Мужчина нашел чемодан с телом ребенка у помойки в Перми

В центре Перми нашли чемодан с телом ребенка внутри. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подробности сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Пермскому краю 12 июля.



Страшную находку сделали на мусорной площадке в Ленинском районе. Установлено, что около 4 часов утра местный житель увидел в чемодане труп с признаками насильственной смерти. На вид погибшему мальчику 6–8 лет, на его теле обнаружили колотые раны и признаки удушья.

По данным 59.ru, чемодан открыл бездомный, искавший что-то в мусорных баках.

Уголовное дело возбудили по статье «убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В настоящее время на месте проводятся следственные действия, начат розыск причастных к смерти ребенка лиц.