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    Мужчина нашел чемодан с телом ребенка у помойки в Перми

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    4 комментария

    В центре Перми нашли чемодан с телом ребенка внутри. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подробности сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Пермскому краю 12 июля.

    Страшную находку сделали на мусорной площадке в Ленинском районе. Установлено, что около 4 часов утра местный житель увидел в чемодане труп с признаками насильственной смерти. На вид погибшему мальчику 6–8 лет, на его теле обнаружили колотые раны и признаки удушья.

    По данным 59.ru, чемодан открыл бездомный, искавший что-то в мусорных баках.

    Уголовное дело возбудили по статье «убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В настоящее время на месте проводятся следственные действия, начат розыск причастных к смерти ребенка лиц.

    Ход расследования дела взяла на контроль прокуратура края.

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    Убийство ребенка
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    Комментарии 4

    25346053112 Июл 2024 в 12:23
    "Традиционные семейные ценности".
    +0−0
    JeyDi12 Июл 2024 в 11:45
    Судя по тому, что ребенка не искали - в чемодан его упаковывали любящие родители.
    +2−0
    NSE12 Июл 2024 в 11:07
    Как бездомный вызвал полицию? У него телефон был? И зачем ему это?
    +2−1
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